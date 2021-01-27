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Orta seviye Galaxy A72 4G’nin fiyatı sızdırıldı

27.01.2021 10:33 | Son Güncelleme:
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Orta seviye Galaxy A72 4G’nin fiyatı sızdırıldı

Galaxy A72 4G'nin destek sayfası, Samsung’un resmi Rus sitesinde yayınlandı. Görüşüne göre merakla beklenen akıllı telefon çok yakında resmiyet kazanacak.

Samsung, Galaxy A72 4G özelliklerini henüz detaylandırmadı, ancak akıllı telefon Snapdragon 720G SoC, 8GB RAM ve Android 11 gibi özelliklerle Geekbench’te görüldü. Galaxy A72'nin geçtiğimiz ay sızdırılan görüntülerde 6.7 inç olduğu söylenen bir delikli ekranla birlikte 5G versiyonuna da sahip olacağı söyleniyor. Ancak 5G versiyonuyla ilgili henüz bilinenler kısıtlı. Cihazla ilgili olarak, sadece ekranının altında biyometrik kimlik doğrulaması için bir parmak izi okuyucusu olduğu iddia ediliyor.

SAMSUNG GALAXY A72 4G GEEKBENCH'TE

Galaxy A72 4G, tek çekirdek performansıyla 549 puan, çok çekirdekli performansıyla ise 1.637 puan aldı. Orta seviye bir cihaz için oldukça yeterli bir puan. GeekBench 5 testinde ortaya çıkan bilgilere göre, yeni Galaxy A72 4G modeli, Android 11 ile kutudan çıkacak. Aynı zamanda Snapdragon 720G işlemcisine ve 8 GB RAM‘e sahip olacak.

Galaxy A72 modelinin 5G versiyonu hakkında henüz sızdırılmış bir fiyat bilgisi bulunmuyor. Cihazların ülkemizde satılıp satılmayacağı da henüz belli değil.

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