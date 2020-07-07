Orta seviyeye yeni kan: Poco M2 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Poco M2 Pro, Poco markası için ayrı bir öneme sahip. Zira daha önce Poco F1 ve son olarak Poco F2 Pro ile amiral gemileriyle yarışan telefonlar üreten Poco, artık orta seviye akıllı telefonlar arasında da yer edinmek istiyor. Bu yüzden firma, Poco M2 Pro ile orta seviye akıllı telefonlar arasındaki rekabeti değiştirmek için yola çıktı. Ve bu yolculuk, bugün Poco M2 Pro'nun tanıtılmasıyla birlikte resmen başladı.

POCO M2 PRO ÖZELLİKLERİ NELER?

Poco M2 Pro özellikleri arasında 6,67 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde LCD bir ekran var. Poco'nun yeni telefonu, Redmi Note 9'da olduğu gibi ekranının üst kısmında bir kamera çentiğine sahip. Bu çentikte ise Poco M2 Pro'nun 16 MP çözünürlüğündeki ön kamerası bulunuyor. Poco M2 Pro'nun kalbinin orta yerinde Snapdragon 720G işlemcisi, 4 GB / 6 GB RAM ve 64 GB / 128 GB dahili depolama alanı yer alıyor. Telefonun parmak izi okuyucusu ise yine Redmi Note 9'da olduğu gibi açma kapama düğmesine eklenmiş durumda. Poco M2 Pro anlayacağınız üzere Redmi Note 9'a birçok açıdan benziyor.