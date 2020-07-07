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Orta seviyeye yeni kan: Poco M2 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.07.2020 11:55 | Son Güncelleme

Poco, Poco M2 Pro'yu nihayet görücüye çıkarttı. Uzun bir süredir gerek Geekbench testleriyle, gerekse de çeşitli sızıntı kaynakları yoluyla karşımıza çıkan Poco M2 Pro, Redmi Note 9 odaklı kasasıyla ve özellikle fiyatıyla dikkat çekiyor. Peki Poco M2 Pro özellikleri neler? Poco M2 Pro fiyatı ne kadar?

Orta seviyeye yeni kan: Poco M2 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Poco M2 Pro, Poco markası için ayrı bir öneme sahip. Zira daha önce Poco F1 ve son olarak Poco F2 Pro ile amiral gemileriyle yarışan telefonlar üreten Poco, artık orta seviye akıllı telefonlar arasında da yer edinmek istiyor. Bu yüzden firma, Poco M2 Pro ile orta seviye akıllı telefonlar arasındaki rekabeti değiştirmek için yola çıktı. Ve bu yolculuk, bugün Poco M2 Pro'nun tanıtılmasıyla birlikte resmen başladı.

POCO M2 PRO ÖZELLİKLERİ NELER?

Poco M2 Pro özellikleri arasında 6,67 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde LCD bir ekran var. Poco'nun yeni telefonu, Redmi Note 9'da olduğu gibi ekranının üst kısmında bir kamera çentiğine sahip. Bu çentikte ise Poco M2 Pro'nun 16 MP çözünürlüğündeki ön kamerası bulunuyor. Poco M2 Pro'nun kalbinin orta yerinde Snapdragon 720G işlemcisi, 4 GB / 6 GB RAM ve 64 GB / 128 GB dahili depolama alanı yer alıyor. Telefonun parmak izi okuyucusu ise yine Redmi Note 9'da olduğu gibi açma kapama düğmesine eklenmiş durumda. Poco M2 Pro anlayacağınız üzere Redmi Note 9'a birçok açıdan benziyor.

Poco M2 Pro özellikleri

Poco M2 Pro'nun kameraları ise yine simetrik bir tasarımla geliyor. Arka kısmında dörtlü bir kamera kurulumuna yer veren telefon, bu kameraları sırasıyla 48 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 4 MP makro kamera + 2 MP derinlik sensörü olarak kullanıyor. Poco M2 Pro tüm gücünü ise 33W hızlı şarj destekli 5.000 mAh değerindeki bataryasından sağlıyor.

Poco M2 Pro kamera

POCO M2 PRO FİYATI

Poco M2 Pro fiyatı başlangıç modeli için (4 GB RAM + 64 GB dahili depolama alanı) 185 dolar olarak açıklandı. 6 GB RAM + 64 GB dahili depolama alanına sahip Poco M2 Pro modelini satın almak için 200 dolar, 6 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanına sahip modele sahip olmak için ise 225 dolar ödemek gerekecek. Poco M2 Pro 14 Temmuz'da Hindistan'da satışa çıkacak. Telefonun Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor. Ancak herhangi bir resmi açıklama gelmiş değil.

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