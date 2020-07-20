Orta Toroslar'da heyecanlandıran keşif! 23 milyon yıllık fosiller deniz canlılarına aitmiş

Türkiye'de yaban hayatı ve yabani kedi türlerinden karakulak ve vaşak ile ilgili araştırmalarıyla tanınan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Dr. Yasin İlemin, Orta Toroslar'da Karaman ve Mersin arasındaki alanda yürüttüğü saha çalışmasında, 2000 metre yükseklikte deniz canlıları fosilleri buldu. Dr. İlemin, alanda yırtıcı türler ve bunların yerde bıraktığı izleri araştırırken deniz kabuğu, deniz kestanesi, deniz minaresi ve mercan gibi canlılara benzeyen taşlaşmış şekiller dikkatini çekti.

Bunları eline aldığında fosil olduğunu anladığını belirten Dr. İlemin, “Torosların Anadolu'nun jeolojik değişimi sürecinde denizden yükseldiğini ve bu alanların geçmiş jeolojik devirlerde deniz tabanı olduğu biliyordum ve okumuştum. Aslında bu olay jeologlar ve coğrafyacıların bildiği bir durum. Ancak beni heyecanlandıran, bölgede yaşayan biyoçeşitliliği araştırırken milyonlarca yıllık fosillere denk gelmem oldu. Bu bize Anadolumuzun biyoçeşitlilik açısından ne kadar değerli ve adeta bir doğa tarihi ve biyolojik çeşitlilik müzesi olduğunun başka bir kanıtıdır" dedi.