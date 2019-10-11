HABER

Orta Vadeli Mali Plan yayımlandı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 09:56 | Son Güncelleme

Plana göre, 2020-2022 döneminde ekonomi politikasının temel amacı, fiyat istikrarı, finansal istikrar ve cari işlemler dengesinde son bir yılda elde edilen kazanımların korunup geliştirilmesi, üretim ve verimlilik odaklı sürdürülebilir büyümeyle adaletli paylaşıma yönelik ekonomik dönüşümün gerçekleştirilmesi olarak belirlendi - Söz konusu dönemde, maliye politikasının temel hedefi, mali disipline kararlılıkla devam edilmesi olacak - Harcama gözden geçirmeleri sonucunda verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek

Gelecek 3 yıllık dönemde ekonomi politikasının temel amacı, fiyat istikrarı, finansal istikrar ve cari işlemler dengesinde son bir yılda elde edilen kazanımların korunup geliştirilmesi, üretim ve verimlilik odaklı sürdürülebilir büyümeyle adaletli paylaşıma yönelik ekonomik dönüşümün gerçekleştirilmesi olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan'ın (2020-2022) onaylanması hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, Orta Vadeli Mali Plan, Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile uyumlu olmak üzere 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleri, hedef, açık ve borçlanma durumuyla kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içerecek şekilde hazırlandı.

Planda, 2020-2022 döneminde ekonomi politikasının temel amacı, fiyat istikrarı, finansal istikrar ve cari işlemler dengesinde son bir yılda elde edilen kazanımların korunup geliştirilmesi, üretim ve verimlilik odaklı sürdürülebilir büyümeyle adaletli paylaşıma yönelik ekonomik dönüşümün gerçekleştirilmesi olarak belirlendi.

Bu dönemde kamunun güçlü desteği ve özel sektör öncülüğünde sermaye birikimi ve sanayileşme süreci hızlandırılacak, her alanda verimlilik artırılacak. Yurt içi tasarruflar ve üretken yatırımların düzeyi yükseltilecek. Üretim süreçlerinin ihracata dönük yenilikçi ve ithalat bağımlılığı azalmış bir yapıya dönüştürülmesi sağlanacak.

- Mali disipline devam

Bu dönemde maliye politikasının temel hedefi, mali disipline kararlılıkla devam edilmesi olacak. Bu kapsamda, kaynakların verimli kullanılması sağlanacak, belirlenen alanlarda tasarrufu içeren yapısal değişiklikler hayata geçirilecek.

Bütçenin gelir performansının yükseltilmesi amacıyla sürekli ve kalıcı gelir kaynakları oluşturulacak. Vergi tahsilatında etkinlik artırılacak ve ekonomide kayıt dışılık azaltılacak. Böylece, kamu borçluluğu düşük düzeylerde tutulacak, para ve maliye politikaları eş güdüm içinde yürütülecek.

Plana dayalı hazırlanacak 2020-2022 yılları merkezi yönetim bütçesi, kaynakların belirlenen politika öncelikleri doğrultusunda tahsisini ve etkili, ekonomik, verimli şekilde kullanılmasını amaçlıyor.

Plan döneminde, merkezi yönetim bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranı yüzde 3'ün altında tutulacak ve buna yönelik olarak merkezi yönetim bütçesinin uygulama süreci bakanlık ve başkanlık tarafından yakın iş birliği içinde koordineli yürütülecek.

Mali disiplin, ekonomik değişim sürecinin en temel destekleyicisi olmaya devam edecek. Harcama gözden geçirmeleri sonucunda verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek. Bu yolla oluşturulacak mali alanın öncelikli harcama alanlarına tahsis edilmesi sağlanacak.

Süreklilik arz etmeyen ve konjonktüre dayalı gelirlerin oluşturduğu geçici kaynaklara karşılık, kalıcı mahiyette harcama oluşturulmayacak. Kamu yatırım, harcama teşvik ve desteklerin etkinliği artırılacak.

Beşeri sermayenin güçlendirilmesi, kapsayıcı büyüme yaklaşımının belirgin biçimde hayata geçirilmesi ve refahın toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılmasına yönelik politika uygulanmasına devam edilecek.

Kamu idareleri, YEP ile Orta Vadeli Mali Plan'da yer alan politika önceliklerini, makro ekonomik göstergeleri ve ödenek tavanlarını esas almak suretiyle çok yıllı bütçeleme anlayışına uygun olarak kendi kurumsal önceliklerini belirleyecek ve 2020, 2021 ve 2022 yılları için bütçe tekliflerini sunacak.

(Sürecek)

PARTNER Labirente benziyor! Sazlıkların arasında eşsiz yolculuk Labirente benziyor! Sazlıkların arasında eşsiz yolculuk
'2020 turizmi, 2019 kadar iyi olacak''2020 turizmi, 2019 kadar iyi olacak'
Emine nineye yeni hayatEmine nineye yeni hayat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Orta Vadeli Mali Plan Resmi Gazete

En Çok Okunan Haberler

Ankara'ya şehit ateşi düştü!

Ankara'ya şehit ateşi düştü!

Barış Pınarı Harekatı'nda acı haber! 1 asker şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı'nda acı haber! 1 asker şehit oldu

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Seda Sayan çileden çıktı! Yarışmacıyı kovdu

Seda Sayan çileden çıktı! Yarışmacıyı kovdu

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yalova açıklarında bir deprem daha

Yalova açıklarında bir deprem daha

Diyarbakır'da 5 ton esrar ve 1 milyonu aşkın Hint keneviri ele geçirildi

Flaş operasyon! 1 milyon 337 bin adet ele geçirildi

Son dakika! Azez'de TSK üssüne havanlı saldırı: 5 asker yaralı

TSK üssüne havanlı saldırı: 5 asker yaralı

İstanbul'da doktorlar birbirine girdi! 1 ölü, 1 gözaltı

İstanbul'da doktorlar birbirine girdi! 1 ölü, 1 gözaltı

Oyun oynarken sıcak su kazanına düşen çocuğun vücudunun yarısı yandı

Oyun oynuyordu... Küçük çocuğun vücudunun yarısı yandı

Van'da terör örgütü PKK'ya ağır darbe! 8 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya ağır darbe! 8 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.