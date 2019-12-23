Ortaç: 2 bin 600 Ezidi hâlâ kayıp

Almanya Ezidiler Merkez Konseyi Başkanı İrfan Ortaç , 2 bin 600 Ezidi kadın ve çocuğun hâlâ kayıp olduğunu açıkladı.

IŞİD'in Irak'ın kuzeyindeki Sincar Bölgesi'nde yenilmesinin üzerinden beş yıl geçmesine rağmen bölgede kritik koşulların hüküm sürdüğüne dikkat çeken Ortaç, haber ajansı epd'ye verdiği röportajda binlerce Ezidi'nin IŞİD militanları tarafından farklı ülkelere kaçırıldıklarını söyledi.

Bunlardan bazılarının öldürüldüklerinden emin olduklarını söyleyen Ortaç, "Ancak çok sayıda hayatta kalan olduğunu da biliyoruz" diye konuştu. Ortaç hayatta olan Ezidilerin Türkiye, Suriye ve Irak'ta tutulduğunu kaydetti. Almanya Ezidiler Merkez Konseyi Başkanı, "Suudi Arabistan, Katar ya da Pakistan gibi ülkelere, hatta Libya ve Yemen'e kaçırılmış kadınlar olduğunu biliyoruz” dedi.

"Türk makamları yapılanları meşrulaştırıyor"

İrfan Ortaç, Ezidilerin Türkiye'ye kaçırılmalarının Türk makamlarınca yasal hale getirildiğine de dikkat çekti.

Ortaç, buna örnek olarak Kırşehir'deki yerel mahkemenin, Sincar'dan Türkiye'ye kaçırılan altı ve sekiz yaşlarındaki iki Ezidi kardeşin, Irak'ta bir mülteci kampında bulunan ailelerine dönmelerindense, Türkiye'de bulundukları yetimhanede daha iyi yetiştirileceklerine hükmetmesini gösterdi.