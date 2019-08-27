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Ortaca'da doğa için yüzme şenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 16:16 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, 14 Eylül'de 'Doğa için kulaç at' adıyla 15 kilometrelik yüzme şenliği düzenlenecek.

Süleyman İLTER/ORTACA (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, 14 Eylül'de 'Doğa için kulaç at' adıyla 15 kilometrelik yüzme şenliği düzenlenecek. Katılımcılar, Aşı Koyu sahilinden başlayıp, dünyaca ünlü İztuzu kumsalına kadar yüzecek.

Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'nde otel işleten, triatlon sporcusu ve çevre teknisyeni Metin Çelik tarafından önceki yıllarda 3 kez yüzülen parkur, bu sene daha fazla katılımcıyla geçilecek. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Ortaca Belediyesi ve Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi'nin destek verdiği, Dalyan Su Sporları Kulübü Derneği'nin (DASUSDER) düzenlediği yüzme şenliği, 'Doğa için kulaç at' adıyla 14 Eylül'de yapılacak. 'Denizler yüzülebilir kıyılar kullanılabilir olsun' temasının işleneceği kulaç şenliğinde, 6 saatlik sürede, Aşı Koyu sahilinden başlanıp, İztuzu kumsalına kadar yüzülecek.

Triatlon sporcusu Metin Çelik (55), "Bu yüzme fikri, 4 yıl önce arkadaşlarla sohbet ederken oluştu. İlk yüzmem, bayağı uzun sürdü. Çünkü ben doğaya bakarak, dalarak, gezerek, yüzdüm. İkinci ve üçüncüsünü de eğlenerek yüzdüm. Zor değil. Çok kolay bir parkur. Çok neşeli, doğayı, ormanları denizin altını ve canlıları göre göre yüzüyorsun. Parkur 15 kilometre olsa da deniz suyu olduğu için rahat yüzülebilir" dedi.

Dalyan Su Sporları Kulübü Derneği üyesi gazeteci Ersin Turan (57) ise "Bu etkinliği düzenlememizin amacı bölgemizin kıyılarının bakir, denizlerimizin temiz kalmasına dikkat çekmek. Bu sene katılmak isteyenlerin sayısında artış olunca bunu dernek olarak üslenelim bir şenlik haline getirelim dedik. Metin artık yalnız yüzmeyecek. 15 kilometrelik bu parkur uzun gibi gelebilir ama bu etkinliği düzenlememizin amacı bölgemizin kıyılarının bakir denizlerimizin temiz kalmasına dikkat çekmek. Bu sene katılmak isteyenlerin sayısında artış olunca bunu dernek olarak üslenelim, bir şenlik haline getirelim dedik" diye konuştu.

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