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'Ortada gerçek bir kaset yokken...' Muharrem İnce sert konuştu! 'Alçaklıktır, şerefsizliktir...'

11.05.2023 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs seçimlerine günler kala siyaset gündeminde dikkat çeken tartışmalar yaşanmaya devam ediyor. Son günlerde hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Alçaklıktır, şerefsizliktir" diyerek sert ifadeler kullandı.

'Ortada gerçek bir kaset yokken...' Muharrem İnce sert konuştu! 'Alçaklıktır, şerefsizliktir...'

Türkiye, 14 Mayıs seçimlerine adım adım yaklaşıyor. Seçimlere günler kala siyaset gündeminde yeni ve dikkat çeken tartışmalar da oluyor. Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, hakkındaki iddialarla gündem olurken bu iddialar yeni tartışmaları da tetikledi. İnce'den de çarpıcı bir açıklama geldi.

"ALÇAKLIKTIR, ŞEREFSİZLİKTİR"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sert bir cevap veren İnce "Ortada gerçek bir dekont yokken, gerçek bir kaset yokken, gerçek bir jeep yokken; bunları varmış gibi göstermek alçaklıktır, şerefsizliktir." ifadelerini kullandı.

"KUMPASÇILARA HİZMET ETMEKTİR"

İnce paylaşımının devamında "Olmayan bir kaset ile ilgili “özel hayatın gizliliği" veya "ister gerçek olsun, ister sahte" değerlendirmesi yapmak kumpasçılara hizmet etmektir." dedi.

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