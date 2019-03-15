Ortadaki adamın karısı hangisi?

Hastanede yatan 3 hasta içinde ortadaki adamın karısı A veya B'den hangisidir?

Hangisi hapiste yeni?

Resimdeki mahkumlardan hangisi hapishaneye yeni girmiştir?

3. Hangisinin iki tane sevgilisi var? Görüş günündeki iki mahkumdan bir tanesinin iki sevgilisi var. Sizce hangisi?

4. Hangisi yalan söylüyor? Bir araba kazasında hafızasını kaybeden adam haftalar süren komadan çıktıktan sonra yanına iki kadın gelir. kadınlardan bir tanesi onunla evli olduğunu söylerken diğeri çocukları olduğunu iddia etmektedir. Kadınlardan hangisi yalan söylüyor?

5. Oyuncağı kim çaldı? Bu resimdekilerden bir tanesi arkadaki dükkandan oyuncak çaldı. Hırsız kim? (İpucu: Küçük çocuk değil)

6. Kimyagerin gizemli ölümü Ünlü bir kimyager labarotatuvarında ölü bulunur. Polis 5 şüphelinin cinayetle ilgisi olabileceğini düşünmektedir: Felice, Joshua, Nicolas, Nathan ve Peter. Polis ayrıca cesedin yanında ölmeden önce kimyager tarafından yazılmış gizemli bir not bulmuştur. Notta; "26-3-58/28-27-57-16" yazmaktadır. Bu notu okuyan polis katillerin kim olduğunu hemen tespit eder. Katillerin kim olduğu sonucuna polis nasıl ulaşmıştır?

7. Katil kim? Pazar günü öğleden sonra zengin bir adam evinde öldürülür. Cinayet anında evde sadece 4 kişi vardır. Polis şüphelilere o sırada ne yaptıklarını sorduğunda; Eşi, kitap okuduğunu Aşçı, kahvaltı hazırladığını Hizmetçi, masayı topladığını Bahçıvan, çiçekleri suladığını söyler. Bu ifadelerin ardından polis katili tespit eder ve tutuklar. Katil kimdir ve polis bu olayı nasıl çözmüştür?

8. Parayı kim çaldı? Adam işe gitmeden önce masanın üstüne 100 dolar bırakmıştır. İşten eve döndüğünde paranın koyduğu yerde olmadığını görür. Gün boyu evde olan 3 kişiye sorduğunda; Aşçı, parayı güvenli olsun diye kitabın altına koyduğunu söyler, adam kontrol eder para orada yoktur. Hizmetçi, parayı güvenli olsun diye kitabın 10 ve 11. sayfaları arasına koyduğunu söyler, adam kontrol eder para 10 ve 11. sayfaların arasında da yoktur. Elektrikçi, parayı 10. ve 11. sayfaların arasından alıp güvenli olsun diye 11. ve 12. sayfalar arasına koyduğunu söyler. Adam evdekilerin bu sözlerinin ardından parayı kimin çaldığını hemen tespit eder. Hırsız kimdir?

9. Seri katil Seri katil kurbanını evine davet eder ve birlikte akşam yemeği yerler. Yemeğin ardından katil kurbanına bir elma ikram eder. Kurban önce elmayı yemeyi reddeder. Ardından katil elmayı ikiye bölerek yarısını kurbanına ikram eder yarısını kendi yer. Kurbanı elmadan ilk ısırığı alır almaz ölür. Eğer ikisi de aynı elmadan yediyse katil nasıl hayatta kaldı?

10. Camdaki buğu Bir adam çalışma odasında ölü bulunur. Onu bulan arkadaşına olay sorulduğunda, "arkadaşını görmeye evine giderken odanın ışıklarını açık gördüğü için dışarıdan cama doğru yaklaşıp bakmak istediğini, camdaki buğuyu sildiğinde içeride arkadaşını yerde yatar halde gördüğünü ve hemen kapıyı kırarak eve girdiğini" anlatır. Polis ölü adamın arkadaşının yalan söylediğini anlar. Bunu nasıl anlamıştır?

CEVAPLAR En sağdaki hasta adamın karısıdır. Solda yatan yüzü sargılı kadının yanındaki masada başka bir adamın fotoğrafı var (Sarı saçlı).

Resmin sağındaki mahkumun kolundaki dövmede Lisa yazmaktadır ancak karşısındaki kadına Mary diye hitap etmektedir. Bu adamın Lisa ve Mary adlarında iki sevgilisi birden vardır.

B harfindeki mahkumun henüz saçları kazıtılmadığı için hapishaneye yeni girmiştir.

Kırmızı elbiseli kadın yalan söylüyor. Çünkü evli olduklarını iddia etmesine rağmen parmağında bir evlilik yüzüğü yok. Yeşilli kadında da evlilik yüzüğü görünmüyor ancak onun iddiası evlilik değil çocukları olduğu üzerine.

Sarı elbiseli kadın hırsızdır ve dükkandan top çalmıştır. Seçenekleri tek tek elemek gerekirse, çocuğun yapmadığını ipucundan biliyoruz. Yeşil kazaklı kadın ve mavili adamın çantalarında dükkanda satılanların aksine daha küçük boyutlarda peluşlar var. Sarı elbiseli kadın dükkandan bir top çalmış ve hamile numarası yapmaktadır.

Kimyager ölmeden önce katillerinin isimlerini periyodik tablodaki elementlerin atom numaralarına göre kodlamıştır: 26-Fe, 3-Li, 58-Ce Felice 28-Ni, 27-Co, 57-La, 16-S Nicolas

Katil aşçı. Çünkü öğleden sonra kahvaltı hazırladığını söyleyerek yalan ifade vermiştir.

Hırsız elektrikçidir. Çünkü adam kitabın 10. ve 11. sayfalarını kontrol etmiştir. Elektrikçinin söylediği 11. ve 12. sayfalar ise aynı yaprağın iki farklı yönü olduğu için arasına para saklamak imkansızdır.

Katil bıçağın sadece bir yüzüne zehir sürmüş.