HABER

Ortadan ikiye bölünen otomobilin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 21:33 | Son Güncelleme

DÜZCE'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjde bulunan elektrik direğine çarptıktan sonra ortadan ikiye bölündü, sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjde bulunan elektrik direğine çarptıktan sonra ortadan ikiye bölündü, sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza bugün akşam saatlerinde D-655 Karayolu Çamköy mevkiinde meydana geldi. Akçakoca'dan Düzce yönüne giden Sinan Pehlivan (45) yönetimindeki 81 AAH 756 plakalı otomobil kontrolden çıkarak refüjde bulunan elektrik direğine çarptı. Otomobil, çarpmanın şiddetiyle ortadan ikiye bölündü. Otomobilin motor kısmı karşı yöne düşerken, bagaj kısmı ise yolun diğer tarafında kaldı. Otomobilden düşen araç sürücüsü Sinan Pehlivan olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan oğlu Ali Ramazan Pehlivan (10) yaralandı. Yaralı 112 acil sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Sürücü Sinan Pehlivan’ın ise cesedi ise Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

PARTNERPapa'ya bile gitmişlerdi! İşte Seks Adası'ndan görülmemiş fotoğraflarPapa'ya bile gitmişlerdi! İşte Seks Adası'ndan görülmemiş fotoğraflar
Çankırı'da 1850'li yıllara ait tüfek ele geçirildiÇankırı'da 1850'li yıllara ait tüfek ele geçirildi
Antalya- Konya yolunda dolu yağışı etkili olduAntalya- Konya yolunda dolu yağışı etkili oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da 1 milyon liralık traktöre yoğun ilgi

Bursa'da 1 milyon liralık traktöre yoğun ilgi

Acılı babadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Bu mesuliyet size aittir

Acılı babadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Bu mesuliyet size aittir

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeler

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeler

Numan Kurtulmuş: 3'üncü dünya savaşı başladı!

Numan Kurtulmuş: 3'üncü dünya savaşı başladı!

Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı

Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ortalık bir anda karıştı! Çığlıkları sokağı inletti

Ortalık bir anda karıştı! Çığlıkları sokağı inletti

Kayseri'de motosikletin arkasına bağladığı kafeste kadın taşıyan adam gündemi sarstı!

Kayseri'de motosikletin arkasına bağladığı kafeste kadın taşıyan adam gündemi sarstı!

İkisi de kadın! 'Bu da benden sana hediye olsun' deyip...

İkisi de kadın! 'Bu da benden sana hediye olsun' deyip...

Hastane kapısındaki çifte infazda flaş gelişme

Hastane kapısındaki çifte infazda flaş gelişme

Kanser teşhisiyle kemoterapi verildi! Gerçek o kadar farklı çıktı ki

Kanser teşhisiyle kemoterapi verildi! Gerçek o kadar farklı çıktı ki

Bursa'da 1 milyon liralık traktöre yoğun ilgi

Bursa'da 1 milyon liralık traktöre yoğun ilgi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.