Ortadan ikiye bölünen Tofaş’tan hafif yaralı kurtuldu

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpan Tofaş marka otomobil ikiye bölündü. Aracın hurdaya döndüğü olayda sürücü şans eseri kazayı hafif yaralı atlattı.

Kaza, sabah erken saatlerde Bolvadin Sanayii Sitesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ş. idaresindeki 03 RJ 434 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan Tofaş marka otomobil yol kenarındaki refüje girip ardından elektrik direğine çarparak ortadan ikiye bölündü. Kazayı görenler polis ve 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılaran sürücü, hafif yaralı olarak Bolvadin Halil İbrahim Özsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı. A.Ş., hurdaya dönen otomobilden şans eseri hafif yaralı olarak kurtuldu.

Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

