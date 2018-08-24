Ortadan kaybolan kardeşini arıyor

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA'da depresyon tedavisi gören Barış Kılıkçer'den (41)15 gündür haber alınamıyor. Barış Kılıkçer'in diş hekimi ağabeyi Özgür Kılıkçer, "Kardeşimin rahatsızlığı nedeniyle birkaç gün eve gelmediği zamanlar oluyordu. Şimdi günlerdir ortada yok. Hayatından endişe ediyoruz" dedi.
Merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi'nde annesiyle birlikte yaşayan ve uzun süredir deprasyon tedavisi gören Barış Kılıkçer, 10 Ağustos'ta diş hekimi ağabeyi Özgür Kılıkçıer'in muayenehanesine gitti. Burada bir süre oturduktan sonra aniden kalkıp dışarı çıkan Barış Kılıkçıer, durakta yolcu alan belediye otobüsüne binip gitti, bir daha da kendisinden haber alınamadı.
Özgür Kılıkçıer, "Kardeşim depresyon tedavisi görüyor. 10 Ağustos sabahı muayenehanemde otururken ani bir hareketle dışarı çıktı. Ben de peşinden gittim. Son anda bir belediye otobüsüne bindiğini gördüm. Bir süre haber alamayınca polise kayıp bildirimi yaptık, polis ekipleriyle birlikte bindiği otobüsün güzergahında ve çevrede arama yaptık, bulamadık. Hayatından endişe ediyoruz" dedi.
Kardeşinin daha önce de benzer şekilde bir veya iki gün eve gelmediği zamanlar olduğunu söyleyen Özgür Kılıkçer, "Bu kez 15 gün oldu, dönmedi. Kötü bir olay yaşamasından korkuyoruz. Bulunmasın istiyoruz" dedi.
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