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  4. Ortadan kaybolan ünlü model, 2 yıl sonra ortaya çıktı

Ortadan kaybolan ünlü model, 2 yıl sonra ortaya çıktı

İLGİNÇ HABERLER  | 12.10.2020 14:50 | Son Güncelleme

Brezilyalı ünlü model Eloisa Pinto Fontes, iki yıl önce esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Fontes, perişan bir halde, gecekondu mahallesinde ortaya çıktı.

Ortadan kaybolan ünlü model, 2 yıl sonra ortaya çıktı

Brezilya’da iki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto Fontes bir gecekondu mahallesinde bilincini kaybetmiş, perişan halde bulundu. Genç kadın Fontes, tedavi görmesi için sinir hastalıkları hastanesine gönderildi.

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrindeki Morro do Cantagalo gecekondu mahallesinde bir kadının bilincini kaybetmiş şekilde sokaklarda dolaştığı şeklinde bir ihbar alındı. 6 Ekim'de yapılan ihbarı değerlendiren polis, birkaç saat sonra söz konusu kadını perişan bir halde buldu. Kadının yanındaki çantasında bulunan evraklardan, iki yıldır kayıp olan model Eloisa Fontes olduğu anlaşıldı.

Çantadaki ajans sözleşmeleri ve fotoğraflardan Fontes olduğu anlaşılan kadın önce karakola ardından hastaneye götürüldü. Bilinci yerinde olmayan Fontes tedavi altına alındı.

2014-16 yılları arasında Rus model Andre Birleanu ile evli kalan Fonte'nin bu evlilikten doğan yedi yaşındaki kızının velayeti ise babada bulunuyor.


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