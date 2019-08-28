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Ortadoğu Barış Planının Açıklanması İsrail Seçimi Sonrasına Ertelendi

28.08.2019 21:00 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump’ın danışmanlarından Jared Kushner’ın bir süredir üzerinde çalıştığı ve bölge ülkelerine yaptığı ziyaretlerde ayrıntılarını anlattığı Ortadoğu barış planı, İsrail seçimlerinden önce açıklanmayacak

Ortadoğu Barış Planının Açıklanması İsrail Seçimi Sonrasına Ertelendi

ABD Başkanı Trump’ın danışmanlarından Jared Kushner’ın bir süredir üzerinde çalıştığı ve bölge ülkelerine yaptığı ziyaretlerde ayrıntılarını anlattığı Ortadoğu barış planı, İsrail seçimlerinden önce açıklanmayacak.

Trump yönetiminin İsrail ile Filistin arasındaki barış süreciyle ilgili bu erteleme kararını, Beyaz Saray Ortadoğu özel temsilcisi Jason Greenblatt Twitter’dan duyurdu.

ABD’nin bu kararı İsrail’de Eylül ayında yapılacak olan ve Başkan Donald Trump’ın yakın müttefiki olan Başbakan Benyamin Netanyahu’nun liderliğinin tehlike altında olduğu seçimlere müdahale etmeme amacını taşıdığı belirtiliyor.

Başkan Trump Pazartesi günü yaptığı açıklamada, planın İsrail seçimlerinden önce açıklanabileceğini söylemişti.

Trump’ın damadı ve üst düzey danışmanı olan Jared Kushner’ın da aralarında bulunduğu Ortadoğu ekibi, planın siyasi unsurlarını yaz aylarında açıklamak istemiş ancak Netanyahu’nun Nisan ayındaki seçimlerin ardından, koalisyon hükümeti oluşturma çabalarının başarısız olmasının ardından ertelemişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu 17 Eylül’de yeni bir seçimle karşı karşıya. Seçimden başarılı çıkması halinde yeniden koalisyon hükümeti kurmaya çalışacak.

Beyaz Saray Haziran ayında, Trump’ın barış planının ekonomik unsurlarını açıklamış, Bahreyn’de düzenlenen küresel maliye bakanları konferansında plana destek aramıştı.

Trump yönetiminin barış planı Filistin ve ona komşu Arap devletlerinin ekonomilerinin canlandırılması amacıyla 50 milyar dolarlık küresel bir yatırım fonu oluşturulmasını ve Batı Şeria ile Gazze’nin birbirine bağlanması için 5 milyar dolarlık bir ulaşım koridorunun fonlanmasını öngörüyor.

Ancak Körfez ülkelerinin liderleri ekonomik plana onay vermeden önce, İsrail-Filistin sorununun en zorlu konularına çözüm getirilmesini amaçlayan planın siyasi unsurlarını da görmek istiyor.

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