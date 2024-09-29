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  4. Ortadoğu'da tansiyon yükseldi! İsrail'den Yemen'e hava saldırısı

Ortadoğu'da tansiyon yükseldi! İsrail'den Yemen'e hava saldırısı

29.09.2024 19:33
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29.09.2024 19:33
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İsrail ordusu, Yemen'deki Hudeyde Limanı ve Ras Isa Limanı'na hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. Saldırıda çok sayıda savaş uçağı ve yakıt ikmal uçağı kullanıldığını aktardı. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Ayn ed-Delb bölgesine düzenlediği hava saldırısında 24 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.

İsrail, Yemen'e hava saldırısı düzenlediğini doğruladı. İsrail ordusu, Yemen'deki Hudeyde Limanı ve Ras Isa Limanı'na hava saldırıları düzenlendiğini belirterek, saldırıda çok sayıda savaş uçağı ve yakıt ikmal uçağı kullanıldığını aktardı.

Ordu, Husilerin söz konusu limanları İran'dan silah ve petrol dahil olmak üzere askeri amaçlı sevkiyatlar için kullandığını belirterek, saldırıların Husilerin İsrail'e düzenlediği füze saldırılarına yanıt olarak gerçekleştirildiğini açıkladı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Ayn ed-Delb bölgesine düzenlediği hava saldırısında 24 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.

24 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ!

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ülkenin güneydeki Ayn ed-Delb bölgesine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 24 kişinin yaşamını yitirdiği, 29 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Safed kentini bir dizi füze saldırısı ile hedef aldıklarını duyurdu.

Hizbullah, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Hizbullah mensuplarının bir dizi füze saldırısı ile İsrail'in kuzeyindeki Safed kentini hedef aldığı kaydedildi. Saldırının sonuçlarına ilişkin bilgi verilmedi. İsrail tarafından ise saldırıya ilişkin bir isabet bilgisi paylaşılmadı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
tansiyon İsrail Yemen
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