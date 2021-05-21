Ortadoğu'nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye'nin sıralamadaki yeri dikkat çekti...

İşte Ortadoğu'nun en güçlü orduları ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

ORTADOĞU'NUN EN GÜÇLÜ ORDULARI AÇIKLANDI...

15- LÜBNAN Askeri personel sayısı 95 bin olan Lübnan'ın hava gücü ise 67 parçadan oluşuyor. 361 tank, 1890 zırhlı araca sahip olan Lübnan'ın deniz gücü ise 57 parçalık donanmadan oluşmakta.

14- BAHREYN Yaklaşık 20 bin askeri personelin bulunduğu Bahreyn'in 180 tankı ve 845 zırhlı aracı bulunmakta. 110 hava aracı bulunan ülke 39 parçalık bir donanmaya sahip.

13- KATAR Katar ordusu 17 bin askere sahip ve orduda 86 tank ve 750 zırhlı araç bulunuyor. 148 uçak ve helikoptere ev sahipliği yapmakta olan ordunun deniz gücü ise 86 parçadan oluşuyor.

12- YEMEN 113 bin 500 askere sahip olan Yemen ordusu 400 tank ve 600 zırhlı araca ev sahipliği yapmakta. 178 hava aracı bulunan Yemen'in deniz gücü ise 30 parçadan oluşuyor.

11- ÜRDÜN 180 bin askeri personele sahip olan Ürdün ordusunun uçak ve helikopter sayısı ise 261. 1401 tank ve 3 bin 645 zırhlı araca sahip olan Ürdün'ün donanması ise 27 adet gemiye ev sahipliği yapmakta.

10- UMMAN 47 bin askere sahip olan Umman'ın, 117 tank ve 700 zırhlı aracı bulunuyor. 128 adet uçağı ve helikopteri bulunan Umman Ordusu'nun deniz gücü ise 16 adet gemiden oluşmakta.

9- KUVEYT 46 bin 500 kişilik bir orduya sahip olan Kuveyt'in 87 hava aracı, 367 tankı ve 800 zırhlı aracı bulunmakta. Ordunun filosunda ise 38 adet gemi yer alıyor.

8- SURİYE Suriye Ordusu 242 bin kişilik bir orduya sahip. 3 bin 740 adet tank ve 5 bin 475 adet zırhlı araca ev sahipliği yapan ordu, 462 adet hava aracına sahip. Ülkenin donanması ise 56 parçadan oluşmakta.

7- IRAK Irak ordusu 310 bin personele sahip. 350 adet uçak ve helikopter sahip olan ordunun 309 tankı ve 5 bine yakın zırhlı aracı bulunmakta. Ülkenin donanması ise 60 parçadan oluşuyor.

6- BAE BAE, 65 bin kişilik orduya sahip ve envanterinde 552 hava aracı, 434 tank, 8 bin 750 zırhlı araç bulunmakta. Ülkenin donanması ise 75 parçadan oluşuyor.

5- İSRAİL 643 bin askeri personeli bulunan İsrail'in yedek sayısı ise yaklaşık 3.7 milyon. İsrail ordusunun envanterinde 595 hava aracı, 1650 tank, 7 bin 500 zırhlı araç yer almakta. Ülkenin donanması ise 65 parçadan oluşuyor.

4- SUUDİ ARABİSTAN 505 bin kişilik bir orduya ev sahipliği yapan Suudi Arabistan'ın envanterinde 889 hava aracı, 1062 tank, 12 bin 500 zırhlı araç yer almakta. Ülkenin donanması ise 55 parçadan oluşuyor.

3- İRAN Yaklaşık 2 milyon personelden oluşan İran ordusu, 516 uçak ve helikoptere ev sahipliği yapmakta. Ordunun 3 bin 709 tankı ve 8 bin 500 zırhlı aracı bulunuyor. Ülkenin donanması ise 398 parçadan oluşmakta.

2- MISIR Mısır ordusu 1 milyon 330 bin askere sahip. Mısır'ın envanterinde 1053 hava aracı, 3 bin 735 tank ve 11 bin zırhlı araç bulunmakta. Ülkenin donanması ise 316 parçadan oluşuyor.