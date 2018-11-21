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Ortadoğu'nun ilk çıplak heykelleri görücüye çıktı

TREND HABERLERİ  | 21.11.2018 10:17 | Son Güncelleme

Katar'ın Sidra hastanesi kadın sağlığı merkezinin önüne, döllenmeden doğuma uzanan evreleri tasvir eden bir heykel dizisi yerleştirildi. İlki 2013'te açılmış ama tepkiler üzerine hemen örtüye sarılmış dizinin yaratıcısı Damien Hirst, bunların Ortadoğu'daki ilk çıplak heykeller olduğunu belirtti.

Bundan 5 yıl önce açılmasıyla örtülmesi bir olan heykeller, Katar'ın Sidra Tıbbi Araştırmalar Merkezi'nin kadın-çocuk sağlığı bölümünün önüne geri döndü. Katar'ın başkenti Doha'da 8 milyar dolara mal olan Sidra'ya gidenleri, heykellerden oluşan bir açık hava enstalasyonu karşılıyor. En dikkat çekeni de fetüsün döllenmesinden doğumuna uzanan evreleri tasvir eden devasa heykeller. 14 bronz parçadan oluşan dizi, 14 metre yüksekliğinde yeni doğmuş bebekle doruğa ulaşıyor.

Katar'da bir hastanenin bahçesi açık hava sergisine çevrildi

Sputnik'in haberine göre heykeltraş Damien Hirst, Ekim 2013'te ilk açılışı yapıldığında eserlerinin tartışma yaratacağını belirtip "Bunlar, kültürel açıdan Ortadoğu'daki ilk çıplak heykeller, kamuoyuna açılmaları cesurca bir iş" demişti.
KURAN OKUNARAK AÇILDI
O zaman hastanenin inşaatından korumak bahanesiyle alelacele örtüye sarılmış heykellerin yeniden açılışında, bu kez bir erkek çocuğuna Kuran'dan ayetler okutuldu.
"TARTIŞILSIN DİYE KOYDUK"
Katar Emirliği, bu sefer tepkilere kolay pabuç bırakmayacağının işaretini verdi. Sanat eserlerinin asıl sahibi olan hükümet destekli Katar Vakfı'nın sanat uzmanlarından Leyla İbrahim Baça, "Herkesin beğenmesini beklemiyoruz. Herkesin anlamasını beklemiyoruz. Oradalar ki tartışma yaratsınlar, düşünmeye sevk etsinler" dedi.
"İKONLAŞTILAR"
Baça, "Bizce Sidra'nın misyonunu, yani kadın ve çocukların sağlığıyla ilgilenmeyi çok iyi yansıtıyorlar. Yerleri mükemmel. Pek çok insan tarafından fotoğraflanıyorlar. Giderek ikonik bir hal alıyorlar" değerlendirmesini yaptı.
TRACEY EMİN ENSTALASYONU EKSİK DEĞİL
Kadın-çocuk sağlığı merkezinin içinde ve önündeki alanda uluslararası şöhret sahibi sanatçıların ellerinden çıkma 65 yapıt sergileniyor. Aralarında Hirst'le aynı kuşaktan Tracey Emin'in "Okyanusu dinliyorum ve tüm duyduğum sensin" başlıklı enstalasyonu, Suriyeli sanatçı Cabir el Azmeh'in tabloları da var. İlk hastalarını ocak ayında kabul eden Sidra'da geçen ay Katar'ın ilk yapışık iki ayırma ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi.
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