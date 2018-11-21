Ortadoğu'nun ilk çıplak heykelleri görücüye çıktı

Bundan 5 yıl önce açılmasıyla örtülmesi bir olan heykeller, Katar'ın Sidra Tıbbi Araştırmalar Merkezi'nin kadın-çocuk sağlığı bölümünün önüne geri döndü. Katar'ın başkenti Doha'da 8 milyar dolara mal olan Sidra'ya gidenleri, heykellerden oluşan bir açık hava enstalasyonu karşılıyor. En dikkat çekeni de fetüsün döllenmesinden doğumuna uzanan evreleri tasvir eden devasa heykeller. 14 bronz parçadan oluşan dizi, 14 metre yüksekliğinde yeni doğmuş bebekle doruğa ulaşıyor.

Katar'da bir hastanenin bahçesi açık hava sergisine çevrildi

Sputnik'in haberine göre heykeltraş Damien Hirst, Ekim 2013'te ilk açılışı yapıldığında eserlerinin tartışma yaratacağını belirtip "Bunlar, kültürel açıdan Ortadoğu'daki ilk çıplak heykeller, kamuoyuna açılmaları cesurca bir iş" demişti.

O zaman hastanenin inşaatından korumak bahanesiyle alelacele örtüye sarılmış heykellerin yeniden açılışında, bu kez bir erkek çocuğuna Kuran'dan ayetler okutuldu.

Katar Emirliği, bu sefer tepkilere kolay pabuç bırakmayacağının işaretini verdi. Sanat eserlerinin asıl sahibi olan hükümet destekli Katar Vakfı'nın sanat uzmanlarından Leyla İbrahim Baça, "Herkesin beğenmesini beklemiyoruz. Herkesin anlamasını beklemiyoruz. Oradalar ki tartışma yaratsınlar, düşünmeye sevk etsinler" dedi.

Baça, "Bizce Sidra'nın misyonunu, yani kadın ve çocukların sağlığıyla ilgilenmeyi çok iyi yansıtıyorlar. Yerleri mükemmel. Pek çok insan tarafından fotoğraflanıyorlar. Giderek ikonik bir hal alıyorlar" değerlendirmesini yaptı.