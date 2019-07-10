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"Ortadoğu ve Kuzey Afrika Düşünce Kuruluşları Buluşması" sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 18:30 | Son Güncelleme

YTB ile ORSAM'ın iş birliğinde düzenlenen "Ortadoğu ve Kuzey Afrika Düşünce Kuruluşları Buluşması"nda "Göç ve Diaspora" teması işlendi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) iş birliğinde ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının katkılarıyla düzenlenen, iki gün süren "Göç ve Diaspora" temalı "Ortadoğu ve Kuzey Afrika Düşünce Kuruluşları Buluşması" adlı forum sona erdi.

Başkentte bir otelde düzenlenen forumun kapanış oturumuna, YTB Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanı Murat Kazancı ve ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

YTB Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanı Kazancı, göç ve diaspora konularının Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın yanı sıra dünyanın en önemli konularının başında geldiğini belirterek, bu konularda her ülkenin uğraştığı kendine has sorunlar olduğunu vurguladı.

"Ortadoğu ve Kuzey Afrika Düşünce Kuruluşları Buluşması"nın, bu sorunların tartışılmasına bir zemin oluşturduğuna dikkati çeken Kazancı, forumun göç konusundaki sorunlara çözüm arayışlarına kapı aralamasını umduklarını söyledi.

Kazancı, YTB'nin yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik çalışmalar yürüttüğüne işaret ederek, forumda ele alınan sorunların benzerleriyle yurt dışında yaşayan vatandaşların da karşılaştığını, bunların aşılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

ORSAM Başkanı Prof. Dr. Uysal da forumun düzenlenmesinde gösterdiği iş birliğinin yanı sıra yurt dışında yaşayan vatandaşlara ve kardeş topluluklara yönelik çalışmalarından ötürü YTB'ye teşekkür etti.

Toplantının katılımcı akademisyen ve uzmanların görüşleriyle verimli geçtiğini dile getiren Uysal, katılımcıların görüş ve fikirlerinden, tecrübelerinden yararlanmanın ve tavsiyelerini almanın önemli olduğunu vurguladı.

- "Ortadoğu ve Kuzey Afrika Düşünce Kuruluşları Buluşması"

Arapça, İngilizce ve Türkçe konuşan 700 akademisyenden bildiri toplanıp yapılan değerlendirmeler sonucunda 60 bildiri sahibine davet gönderilerek organize edilen "Ortadoğu ve Kuzey Afrika Düşünce Kuruluşları Buluşması" iki gün sürdü.

Forumun dün düzenlenen açılış oturumuna, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, YTB Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus ve ORSAM Başkanı Uysal'ın yanı sıra çok sayıda davetli katılmıştı.

Göç, diaspora, kimlik, dünya genelindeki göç politikaları, beyin göçü, entegrasyon, dünyadaki Müslüman diasporalar, krizler ve göç gibi konuların masaya yatırıldığı forum, düzenlenen oturumların ardından bugün sona erdi.

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ORSAM Ortadoğu ve Kuzey Afrika Düşünce Kuruluşları Buluşması YTB

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