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"Ortadoğu'da Akademik Mirası Koruma Projesi" Pakistan'da tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2018 14:23 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı himayesinde başlatılan proje, SMI University Arts and Ideas Festivali'nde Pakistanlı akademisyenlerle ve öğrencilerin ilgisine sunuldu - YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan: "Pek çok ülkede mülteciler için eğitime erişim büyük bir problem. Türkiye'de ise mültecilerin hem ilk ve orta öğretime hem de yükseköğretime erişimi dünyadaki oranların üstüne çıkıyor"

Cumhurbaşkanlığı himayesinde başlatılan "Ortadoğu'da Akademik Mirası Koruma Projesi", Pakistan'da düzenlenen SMI University Arts and Ideas Festivali'nde tanıtıldı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Pakistan'daki meclis üyeleri, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı festivalde, Birleşmiş Milletlerin raporuna göre dünyada 68,5 milyon kişinin yerinden edildiği, 25 milyonunun mülteci durumunda olduğu belirtildi.

Suriye'nin en çok mülteci veren, Türkiye'nin ise en çok mülteci ağırlayan ülke olduğu vurgulanarak, Türkiye'nin mültecilerin akademik hayata dahil edilmesi için yaptığı çalışmalar ve iyi uygulama örnekleri anlatıldı.

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, festivalde yaptığı konuşmada, dünyada yerlerinden edilen insanların yüzde 85'ine gelişmekte olan ülkelerin ev sahipliği yaptığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ev sahibi konumunda olan ilk beş ülke sırasıyla Türkiye, Uganda, Pakistan, Lübnan ve İran. Türkiye hem gelişmiş ekonomisi ve sosyokültürel yapısı hem de eğitime erişimde farklı uygulama örnekleriyle diğer ülkelerden ayrılıyor. Mültecilerin yarısından fazlası 18 yaş altı yani okul çağında. Pek çok ülkede mülteciler için eğitime erişim büyük bir problem. Türkiye'de ise mültecilerin hem ilk ve orta öğretime hem de yükseköğretime erişimi dünyadaki oranların üstüne çıkıyor."

Göç rakamlarının gittikçe yükselmesinin, farklı ihtiyaç ve uygulamaları da beraberinde getirdiğini ifade eden Tufan, Türkiye'nin ve dünyanın sorunu olan mülteciler konusunda yükseköğretime giriş işlemlerinden diploma denklik süreçlerine kadar pek çok alanda iyileştirme ve yeni uygulamalar yapan Türkiye'nin deneyiminin 'Ortadoğu'da Akademik Mirası Koruma Projesi' kapsamında dünya ile paylaşıldığını ifade etti.

Festivalde, üniversite rektörlerinin projeye desteklerini ifade ettikleri videoyla savaş nedeniyle Suriye, Filistin, Afganistan gibi farklı ülkelerden gelerek, akademik hayatlarına Türkiye'de devam eden öğrenci ve akademisyenlerin hayat öykülerini anlatan videolar da gösterildi.

Projeye ilişkin sonraki uluslararası panellerin Brüksel ve Washington'da yapılması planlanıyor.

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