"Ortadoğu'da Akademik Mirası Koruma Projesi" tanıtım toplantısı

Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Ortadoğu'da sadece insanların ölmediğini, binlerce yıllık bilim merkezlerinin de öldüğünü, harap olduğunu gözler önüne sermeyi, uluslararası farkındalığı artırmayı amaçlamaktayız." dedi.

Saraç, Cumhurbaşkanlığı himayesinde YÖK'te düzenlenen "Ortadoğu'da Akademik Mirası Koruma Projesi" tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, savaş ve çatışmaların sadece insani felaketlere değil, iktisadi çözülme ve yıkımlara da yol açtığını belirtti.

İslamiyet'in yayılmasıyla Ortadoğu bölgesinde ilim, teknoloji ve bilim için yapılan çalışmalarda artış olduğunu kaydeden Saraç, bugün modern toplumların, çağdaş devletlerin ve süper güçlerin, bölgedeki üniversite, kütüphane ve bunların içinde yer aldığı külliyeler ile arşivleri bombalaması nedeniyle harap olduğunu vurguladı.

Saraç Türkiye'nin, dünyanın en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olduğuna işaret ederek, Suriyeli sığınmacıların bir milyona yakının eğitim çağında olduğunu söyledi.