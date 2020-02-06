Ortadoğu'da "barış planı" çatışması: 3 ölü, 14 yaralı

Kudüs'te otomobille düzenlenen saldırıda 12'si İsrail askeri 14 kişi yaralanırken Batı Şeria'da üç Filistinli öldürüldü.Kudüs şehir merkezinde sabah saatlerinde otomobilini bir grup İsrail askerinin üzerine süren ve kaçan saldırganın akşam saatlerinde yakalandığı bildirildi. İsrail ordusu saldırıda 12'si asker, ikisi sivil olmak üzere 14 kişinin yaralandığını, yaralı askerlerden birinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Hamas örgütü saldırıyı ABD'nin geçen hafta açıkladığı Ortadoğu planına yanıt olarak değerlendirdi. Gazze Şeridi'nde kontrolü elinde bulunduran Hamas saldırıyı üstlenmemekle birlikte, Trump'ın Ortadoğu planına karşı "direniş eylemi" ve "uygun bir yanıt" diye nitelendirdi.

Batı Şeria merkezli Filistin Özerk Yönetim Konseyi'nin Başkanı Mahmud Abbas'ın sözcüsü de "saldırının suçlusunun Trump'ın Ortadoğu planı olduğunu" belirterek planın gerilimin tırmanmasına yol açtığını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu eşliğinde Beyaz Saray'da açıkladığı planda Kudüs bir bütün olarak İsrail'in başkenti olarak kabul ediliyor, Filistinliler'in gelecekte kurulacak devletlerinin başkenti içinse Doğu Kudüs'ün dış bölgelerinde net olarak tanımlanmayan bir alan öngörülüyordu. Planda, Batı Şeria'da yasa dışı olarak kurulan Yahudi yerleşimleri ile verimli topraklara sahip Ürdün Vadisi'nin İsrail topraklarına katılması da sert tepkilere yol açmıştı.