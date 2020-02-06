HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ortadoğu'da "barış planı" çatışması: 3 ölü, 14 yaralı

Ortadoğu'da "barış planı" çatışması: 3 ölü, 14 yaralı

DÜNYA HABERLERİ  | 06.02.2020 22:15 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump'ın "Ortadoğu planını" açıklaması sonrasında bölgede gerilim sürüyor.

Ortadoğu'da "barış planı" çatışması: 3 ölü, 14 yaralı

Kudüs'te otomobille düzenlenen saldırıda 12'si İsrail askeri 14 kişi yaralanırken Batı Şeria'da üç Filistinli öldürüldü.Kudüs şehir merkezinde sabah saatlerinde otomobilini bir grup İsrail askerinin üzerine süren ve kaçan saldırganın akşam saatlerinde yakalandığı bildirildi. İsrail ordusu saldırıda 12'si asker, ikisi sivil olmak üzere 14 kişinin yaralandığını, yaralı askerlerden birinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Hamas örgütü saldırıyı ABD'nin geçen hafta açıkladığı Ortadoğu planına yanıt olarak değerlendirdi. Gazze Şeridi'nde kontrolü elinde bulunduran Hamas saldırıyı üstlenmemekle birlikte, Trump'ın Ortadoğu planına karşı "direniş eylemi" ve "uygun bir yanıt" diye nitelendirdi.

Batı Şeria merkezli Filistin Özerk Yönetim Konseyi'nin Başkanı Mahmud Abbas'ın sözcüsü de "saldırının suçlusunun Trump'ın Ortadoğu planı olduğunu" belirterek planın gerilimin tırmanmasına yol açtığını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu eşliğinde Beyaz Saray'da açıkladığı planda Kudüs bir bütün olarak İsrail'in başkenti olarak kabul ediliyor, Filistinliler'in gelecekte kurulacak devletlerinin başkenti içinse Doğu Kudüs'ün dış bölgelerinde net olarak tanımlanmayan bir alan öngörülüyordu. Planda, Batı Şeria'da yasa dışı olarak kurulan Yahudi yerleşimleri ile verimli topraklara sahip Ürdün Vadisi'nin İsrail topraklarına katılması da sert tepkilere yol açmıştı.

Hamas'tan silahsızlanma çağrısına ret

ABD'nin planında bir Filistin devletinin kurulabilmesinin koşulları arasında Hamas'ın silahsızlandırılması da bulunuyordu. Hamas lideri İsmail Haniye, örgütün internet sitesinde perşembe günü yayınlanan mülakatta bu talebi reddederek Hamas'ın Kudüs ve Batı Şeria dahil olmak üzere askeri gücünü artırma stratejisini sürdüreceğini vurguladı. Haniye, "Hedef, vatanımızı kurtarmak" diye konuştu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, askerlere yönelik saldırının ardından yaptığı açıklamada yanıtlarının sert olacağını belirterek "Terörizm bizi yenemeyecek. Biz kazanacağız" dedi.

Şiddet olayları tırmanıyor

Diğer yandan bölgenin çeşitli noktalarından şiddet haberleri gelmeye devam ediyor. İsrail ordusunun Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da üç Filistinliyi vurarak öldürdüğü bildirildi.

Doğu Kudüs'te İsrail güvenlik güçlerinin üzerine ateş açan bir kişinin vurularak öldürüldüğü, olayda bir İsrail polisinin hafif yaralandığı kaydedildi.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde de Filistinlilerle İsrail güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada Filistinli bir polis memuru ile 19 yaşındaki bir Filistinlinin İsrail askerlerince öldürüldüğü bildirildi. İsrail ordu sözcüsü Jonathan Conricus, Filistinli polis memurunun öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığını, olayın nasıl meydana geldiğinin henüz netlik kazanmadığını söyledi. İsrail ordusu Batı Şeria'daki birliklerin takviye edileceğini açıkladı.

AFP/BK,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kestanenin mucizevi faydalarıKestanenin mucizevi faydaları
PARTNER İşte dünyanın en zengin kedisi İşte dünyanın en zengin kedisi
İdlib'de kanlı saldırı: Çok sayıda ölü varİdlib'de kanlı saldırı: Çok sayıda ölü var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sapkınlık! Meğer erkek arkadaşı o uyurken filme çekip...

Sapkınlık! Meğer erkek arkadaşı o uyurken filme çekip...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İlker Başbuğ'la ilgili açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İlker Başbuğ'la ilgili açıklama

İğrenç detaylar! 'Sanki penisi sökülüp...'

İğrenç detaylar! 'Sanki penisi sökülüp...'

Ural'dan sert yanıt: Örf adetlerimize aykırı...

Ural'dan sert yanıt: Örf adetlerimize aykırı...

İlker Başbuğ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt!

İlker Başbuğ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt!

Pegasus CEO'sundan uçak kazasıyla ilgili açıklama

Pegasus CEO'sundan uçak kazasıyla ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Çin'de babası karantinaya alınan engelli çocuk hayatını kaybetti

Çin'de babası karantinaya alınan engelli çocuk hayatını kaybetti

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Koronavirüs karantina merkezinde esrarengiz ölüm

Koronavirüs karantina merkezinde esrarengiz ölüm

Trump imzayı attı! Resmen başladı

Trump imzayı attı! Resmen başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esed rejimi ve Rusya'dan İdlib'de kanlı saldırı: Çok sayıda ölü var

İdlib'de kanlı saldırı: Çok sayıda ölü var

Tehlikeli gerilim! Rumlar, Türk topraklarını ihlal edince...

Tehlikeli gerilim! Rumlar, Türk topraklarını ihlal edince...

ABD Senatosu'nda aklanan Donald Trump’tan ilk açıklama

Aklanan Trump'tan ilk açıklama

Korona virüsü gizli mesajla ilk kez duyurmuştu! Acı haber

Korona virüsü gizli mesajla ilk kez duyurmuştu! Acı haber

Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Alkol şebekeye karıştı, musluklardan 'su gibi' aktı!

Alkol şebekeye karıştı, musluklardan 'su gibi' aktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.