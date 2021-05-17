Ortadoğu’da gerginlik devam ediyor

İsrail’in Pazar günü gerçekleştirdiği saldırılarda ölenlerin sayısı ise 42’ye yükseldi.İsrail ile Hamas arasında Pazartesi sabaha karşı yeni hava saldırıları yaşanırken, İsrail’in Gazze Şeridi’ne Pazar günü düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 42’ye yükseldi. Bölgedeki çatışmalar ikinci haftasına girerken, tansiyonun düşürülmesi için uluslararası düzeyde çabalar devam ediyor.

İsrail Pazartesi sabaha karşı gerçekleştirdiği ağır hava saldırılarında, Gazze Şeridi’nde yönetimi elinde bulunduran Hamas’a ait dokuz yöneticinin evini hedef aldığını açıklarken, Gazze’deki yerel medya bölgedeki ana yollardan birisinin ve güvenlikle ilgili yerleşkelerin vurulduğunu belirtti. Hamas’ın da Pazartesi sabaha karşı İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda bir roketin İsrail’in sahil kesiminde yer alan Aşkelon kentindeki bir sinagoga isabet ettiği belirtildi. Karşılıklı saldırılarda yaralılara dair bir bilgi paylaşılmadı.

Bu saldırılar, İsrail’in Pazar sabaha karşı gerçekleştirdiği ve sekizi çocuk, ikisi doktor olmak üzere 42 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından geldi. Bu saldırıyla birlikte karşılıklı çatışmaların başlamasından bu yana Gazze’de aralarında 58 çocuğun bulunduğu en az 197 kişinin hayatını kaybettiği, bin 200 kadar Filistinlinin de yaralandığı açıklandı. İsrail’de de Hamas’ın attığı roketler sonucunda şu ana kadar 10 kişi hayatını kaybetti.