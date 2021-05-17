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Ortadoğu’da gerginlik devam ediyor

17.05.2021 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken, bölgede yükselen gerilimi düşürmek için diplomatik girişimler sürüyor.

Ortadoğu’da gerginlik devam ediyor

İsrail’in Pazar günü gerçekleştirdiği saldırılarda ölenlerin sayısı ise 42’ye yükseldi.İsrail ile Hamas arasında Pazartesi sabaha karşı yeni hava saldırıları yaşanırken, İsrail’in Gazze Şeridi’ne Pazar günü düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 42’ye yükseldi. Bölgedeki çatışmalar ikinci haftasına girerken, tansiyonun düşürülmesi için uluslararası düzeyde çabalar devam ediyor.

İsrail Pazartesi sabaha karşı gerçekleştirdiği ağır hava saldırılarında, Gazze Şeridi’nde yönetimi elinde bulunduran Hamas’a ait dokuz yöneticinin evini hedef aldığını açıklarken, Gazze’deki yerel medya bölgedeki ana yollardan birisinin ve güvenlikle ilgili yerleşkelerin vurulduğunu belirtti. Hamas’ın da Pazartesi sabaha karşı İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda bir roketin İsrail’in sahil kesiminde yer alan Aşkelon kentindeki bir sinagoga isabet ettiği belirtildi. Karşılıklı saldırılarda yaralılara dair bir bilgi paylaşılmadı.

Bu saldırılar, İsrail’in Pazar sabaha karşı gerçekleştirdiği ve sekizi çocuk, ikisi doktor olmak üzere 42 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından geldi. Bu saldırıyla birlikte karşılıklı çatışmaların başlamasından bu yana Gazze’de aralarında 58 çocuğun bulunduğu en az 197 kişinin hayatını kaybettiği, bin 200 kadar Filistinlinin de yaralandığı açıklandı. İsrail’de de Hamas’ın attığı roketler sonucunda şu ana kadar 10 kişi hayatını kaybetti.

Netanyahu: Ağır bir bedel ödetmek istiyoruz

Pazar akşamı bir açıklama yapan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, “İsrail’in terör örgütlerine yönelik mücadelesi tüm gücüyle devam ediyor” derken, mücadelenin bitişinin “zaman alacağını” belirtti. Netanyahu ayrıca Hamas’a “ağır bir bedel ödetmek istediğini” de söyledi.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar ikinci haftasına girerken Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi de Pazar günü bölgedeki tansiyonun düşürülmesi gündemiyle toplandı. Toplantıda ilk konuşmayı yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, çatışmaları “tamamıyla dehşet verici” olarak nitelendirerek, bunların “derhal sonlandırılması gerektiğini” ifade etti.

ABD’nin diplomatik girişimleri

Güvenlik Konseyi toplantısından ortak bir açıklama çıkartma çabaları ise ABD tarafından engellendi. ABD yönetimi tansiyonun düşürülmesi için her iki tarafla görüştüklerini ve BM Güvenlik Konseyi’nden çıkacak bir açıklamanın bu diplomatik girişimleri baltalayacağı görüşünü savunuyor.

ABD’nin BM nezdindeki Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield toplantıda yaptığı konuşmada ABD’nin çatışmaları durdurmak amacıyla “yorulmadan diplomatik yolları kullandığını” söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından hafta sonunda bölgeye gönderilen Büyükelçi Hady Amr ise İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise Mısırlı mevkidaşı Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Bütün taraflar gerilimi azaltmalı – şiddet derhal sona ermeli” dedi.

AFP,AP,Reuters / DÇÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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