Ortadoğu’da kadın gazetecilere çevrimiçi saldırı

Al Jazeera’nın merkezinin bulunduğu Katar’daki Hamad bin Khalifa Üniversitesi’nden Profesör Marc Owen Jones’a göre iki kadın gazeteciye yapılan saldırı yerel haber kuruluşlarının teyit edilmemiş tweetleri haberleştirmeleri nedeniyle daha da yayılmış durumda.

Söz konusu cinsel içerikli saldırılar içeren karalama kampanyası, haber sunucusu Ghada Oueiss'in Haziran ayında telefonunun hacklendiğini ve mayolu fotoğraflarının sızdırıldığını açıklamasının ardından başladı. Benzer bir karalama kampanyası ile karşılayan gazeteci Ola Al Fares ve Oueiss'in başarılı kariyerleri de hedef alındı.

Al Jazeera’da çalışan iki tanınmış kadın gazetecinin, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kaynaklı sosyal medya hesaplarından "sistematik" kadın düşmanı bir karalama kampanyası ile karşı karşıya kalması dikkatleri Ortadoğu'da çalışan kadın gazetecilere çevirdi.

DW’ye yaptığı değerlendirmede bu tarz kampanyaların sık sık ve “sistematik” şekilde yapıldığını belirten Owen Jones, "Üzerinde oynanmış tweet ve görsellerle, kadınları yaşam biçimleri üzerinden eleştiren ve gerçek olmayan bilgiler yayarak dezenformasyon yapan hesaplar Suudi Arabistan yasalarına göre yasak olsa da bunlara karşı harekete geçilmiyor" dedi.

Gazeteci Oueiss da kendisine saldıran Twitter hesaplarının neredeyse tümünde Suudi Arabistan bayrağı, Suudi Arabistan Kralı veya BAE Emiri'nin fotoğraflarının olduğunu belirtiyor.

Kadınlar çevrimiçi tacize daha fazla maruz kalıyor

Birçok araştırma da kadınların erkeklere oranla daha fazla çevrimiçi tacizin hedefi haline geldiğini gösteriyor. Uluslararası Gazeteciler Federasyonu’nun (IFJ) 2018’de yaptığı bir araştırmaya göre kadın gazetecilerin neredeyse üçte ikisi çevrimiçi saldırıya maruz kalıyor. IFJ'nin açıklamasında, "Bir başka endişe verici sonuç ise tacize uğrayanların çoğu bu saldırının psikolojik bir yan etkisi olduğunu belirtti. Bu araştırmaya katılan ve saldırıya uğrayanların yüzde 63’ü bu etkilerden birisinin endişe veya stres olduğunu belirtirken yüzde 38’i otosansür uyguladıklarını kabul etti ve yüzde 8’i de işini kaybettiğini söyledi" deniliyor.