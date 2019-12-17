Ortadoğu’daki Olayların Arkasında Amerika-İran Çekişmesi mi Var?

İran, Irak ve Lübnan’da başlayan sokak gösterileri dikkatleri bir kez daha Ortadoğu’ya çevirdi. Olayların birbirine yakın zamanlarda başlaması tesadüf mü yoksa dış müdahale mi var? VOA Türkçe bu soruyu Irak’ta yaşayan uzmanlara sordu.

Irak Kürt Bölgesi’nin başkenti Erbil’de bulunan Kürdistan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim görevlisi Dr. Beyar Doski yaşananların, Amerika’nın İran siyasetinin yankısı olduğunu söyledi. Bağdat’ın Amerika ve İran arasında savaş alanına dönüştüğünü savunan Doski, “Bu Amerika'nın İran siyasetinin yankısıdır. İran ve Amerika'nın Bağdat’taki Savaşı'nın sonucudur. Bana göre yüzde 100 böyledir. Bağdat, İran ve Amerika arasındaki soğuk savaşın ve vekalet savaşının savaş alanıdır. Ondan daha önemlisi ise Bağdat'ta yaşananlar şunu ortaya çıkardı; Irak’ta Amerika ve İran’ın dahil olduğu siyasi sürecin bir sonucudur. Amerika’nın soğuk savaş ve çatışma siyaseti çok kritik ve endişe verici bir boyuta ulaştı” dedi.

Erbil’de bulunan Selahattin Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamuran Mantık ise, olayların hem dış, hem iç yönlerinin bulunduğu görüşünde. Bölge ülkeleri hükümetlerinin yanlış müdahalesi sonucu olayların uluslararası boyut kazandığını savunan Mantık, “Bölgedeki bütün olayların uluslararası ve bölgesel yönleri vardır. İran ve Irak’taki olaylar da aynı şeyler oluyor. İki ülkenin iç durumlarından dolayı ayaklanma zemini vardır elbette. Buna rağmen bölgede İran’ın rolünün azaltılması amacıyla bölgesel ve uluslararası bir boyuta taşınmıştır. İran’ın üzerinden, domino etkisiyle ABD ile mücadele eden bölgesel ittifakların çözülmesini için çaba gösteriliyor. Örnek verecek olursak İran bölgede, Rusya ve Türkiye üçlü ittifakının bir ayağıdır. İran’da değişim yaşanır ve rejim yıkılırsa, bu üçlü ittifak son bulur. Başka bir anlamda ise Rusya’nın Avrasya hegemonyasının eski haline çekilmesi çabası var. Bunun için kademe kademe İran ve Irak içinde ve aynı zamanda Suriye içinde, İran askeri üsleri hedef alınıyor. İnsansız hava araçları yoluyla İran güçlerine saldırıyorlar ve İran’ın hegemonyasının azaltılması hedefleniyor” diye konuştu.