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Ortadoğulu turistler dalış sporuna ilgi gösteriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 10:20 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde hizmet veren 8 dalış merkezi, Ortadoğulu turistlerin yoğun ilgisi ile karşılaşıyor.

Ortadoğulu turistler dalış sporuna ilgi gösteriyor

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde hizmet veren 8 dalış merkezi, Ortadoğulu turistlerin yoğun ilgisi ile karşılaşıyor. Ekonomik olarak zor günler geçirdiklerini ifade eden merkez yetkilileri, tüplü dalış sporuna destek verilmesi ve özendirilmesi için yetkililerden girişimlerin artırılmasını istedi.
Marmaris'te 85 noktada tüplü dalış yaptıran sektör işletmecileri aynı zamanda eğitimler de veriyor. Tatilci ve turistlere, 8 dalış merkezinde özel donanımlı teknelerle açık denizde yarım saati 100 ile 150 lira arasında değişen fiyatlara dalış yaptırılıyor. Hem cennet koyları gezen hem de mavi denizlerin dibini keşfeden turistler hatıra fotoğrafı ve video çektirerek anı ölümsüzleştiriyor. Ancak, son zamanlarda dövizdeki dalgalanmaların da etkisiyle maliyetlerin artması tüplü dalış yaptıran merkezleri sıkıntıya soktu. Geçen yıl mart ile haziran ayları arasındaki 4 aylık dönemde 8 dalış merkezindeki teknelerden toplam 20 bin kişi dalış yaparken, bu yıl aynı dönemde sayı 10 bine kadar düştü. Ancak bu yıl başta Lübnanlılar olmak üzere özellikle 14-25 yaş arası, daha önce hiç dalış yapmamış olan turistlerin ilgi göstermesi, sıkıntılı günler yaşayan tüplü dalış merkezlerine biraz olsun nefes aldırdı.
'ORTADOĞULU TURİSTLER KÖTÜ GİDİŞATIMIZI DURDURDU"
Emekli deniz astsubayı ve dalış teknesi sahibi Tuncer Mustafa Uysal, "27 yıldır tüplü dalış sektöründeyim. Son yıllarda dövizde yaşanan dalgalanmalar ve maliyetlerin artışına rağmen fiyatlarımızı artıramamamız bizi zor duruma soktu. Mart ayında başta Lübnanlılar olmak üzere Ortadoğulu turistlerin ilçemize gelmesi ve dalışa merak sarmaları kötü giden gidişatı durdurdu. Turistlerde genelde orta yaş üstü dediğimiz kişiler tüplü dalış yaparken, Türk tatilcilerde gençler daha çok ilgi gösteriyor. Geçen seneki 30 dakika dalış fiyatlarımız bu sene de aynı devam etmektedir. Gelen misafirlerimize ilçemizin cennet koylarındaki 85 noktasında dalış yaptırıyoruz. İlk defa dalış yapanlar deniz dibinin güzelliğini görünce bu spora merakları artıyor. Türkiye'nin birçok şehrinde dalış merkezleri açılması, başta üniversite öğrencilerinin ilgi duymasını sağlıyor. Dalışa ilgi gösteren Türk misafirlerimizin çoğunluğu 14 ile 25 yaş arasında. 55 yaşına kadar tüplü dalış sporu yapanlar mevcut. Teknemize gelen misafirlerimize önce sözlü, ardından pratik eğitimler verdikten sonra dalış yaptırıyoruz. Tüplü dalış sporu, dövize endeksli ekipmanları nedeniyle pahalı" dedi.
Uysal, dünyada ilginin her geçen gün arttığı tüplü dalışa Türkiye'de destek verilmesi ve özendirilmesi için girişimlerin arttırılmasını da istedi.

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Ortadoğulu turistler dalış sporuna ilgi gösteriyorOrtadoğulu turistler dalış sporuna ilgi gösteriyorOrtadoğulu turistler dalış sporuna ilgi gösteriyorOrtadoğulu turistler dalış sporuna ilgi gösteriyor

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