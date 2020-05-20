Ortadoğu’nun Boyası Diyarbakır’daki Kadınlardan

Diyarbakır’da iki kadın yatırımcının kurduğu boya fabrikası hem Türkiye’ye hem Ortadoğu’ya boya üretiyor. Fabrikanın çalışanlarının çoğu da kadın. Corona virüsü salgını sırasında birçok firma üretime ara verirken, kadınlar boya üretmeye devam etti.

Organize sanayi bölgesinde bulunan 221 fabrikadan biri hem adıyla hem sahipleriyle dikkat çekiyor. Fabrikanın adı Capua, sahipleri ise iki kadın yatırımcı: Nevin İl ile Nurten Muhsinoğlu. Sadece sahipleri değil çalışanlarının da çoğu kadın.

Boyanın renk ayrımı yapılan laboratuvarında kadın kimyagerler çalışıyor. Onlar oranları belirlendikten sonra tanklara ham madde aktarılıyor. Karışımlar boya haline dönüşünce kovalara doldurma işini yine kadınlar yapıyor. Fabrikada çalışan az sayıda erkekse daha çok insan gücü gerektiren bölümlerde görev alıyor.

Fabrikada günde yaklaşık 45 ton boya üretiliyor. Boyalar Türkiye’nin 48 iliyle birlikte Irak üzerinden Ortadoğu ülkelerine satılıyor. İşletme sahiplerinden Nevin İl, herkesin bu işi yapabileceğini düşünerek fabrikayı kurduklarını söyledi. VOA Türkçe’ye konuşan İl, yakında Avrupa ülkelerine de ihracat yapacaklarını belirterek, “Daha önce ısı yalıtım sistemleri üzerine çalışıyorduk. En önemli ihtiyaçlarımızdan biri boyaydı. Batıdan buraya getirmek ciddi sıkıntılara ve maliyetlere sebep olduğu için neden olmasın dedik ve başladık. Bu bağlamda çalışmalarımızı sürdürdük. Sonuç olarak kadın ya da erkek fark etmiyor, bu ayrımı yapmadan herkesin, her işi yapabileceğini düşünerek bu işte kalmaya karar verdik ve uzun ömürlü bir stratejimiz var. Günlük yaklaşık 45 ton üretim yapabiliyoruz. Bölgede azımsanmayacak bir rakam. Bölgede kapasite anlamındaki en büyük üreticiyiz. Türkiye'de 48 ile buradan boya gitmekte. Yurtdışına; Irak üzerinden Ortadoğu’ya açılmaktayız. Oraya şu anda sıkıntılı da olsa bir miktar gönderebiliyoruz. Irak üzerinden İran, Suriye ve diğer Ortadoğu ülkelerine de gönderiyoruz” dedi.