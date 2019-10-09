‘Ortadoğu’ya Girmek Tarihimizdeki En Kötü Karar’

Başkan Donald Trump, “Ortadoğu’ya girmek ülkemizin tarihinde bugüne kadar verilmiş en kötü karardı” dedi.

Twitter üzerinden Çarşamba sabahı yeni mesajlar paylaşan Trump, ABD’nin Ortadoğu’da savaşmak ve “polislik için” 8 trilyon dolar harcadığını, binlerce askerin ya yaşamını yitirdiğini ya da ağır yaralandığını belirtti

Mesajında büyük harflerle, “Ortadoğu’ya girmek ülkemizin tarihinde bugüne kadar verilmiş en kötü karardı” diye yazan Trump, “Yanlış olduğu kanıtlanmış bir iddiayla, kitle imha silahları için savaşa girdik. Hiç yoktu. Şimdi yavaşça ve dikkatlice harika askerlerimizi ve ordumuzu eve geri getiriyoruz. Büyük resme odaklanıyoruz. ABD her zamankinden daha büyük” dedi.

Trump, “hiçbir şey yapmayanlar ve düzenbazlar” olarak nitelediği Demokratlar’ın tek amacının Cumhuriyetçi Parti’ye ve Başkan’a zarar vermek olduğunu öne sürdü. Başkan Trump, “Tek ilgilendikleri 2020 (seçimleri), başka hiçbir şey değil. İyi haber şu ki biz kazanacağız” ifadesini kullandı.

