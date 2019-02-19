Ortağı ile arkadaşını vurdu, hastane bahçesinde intihar etti

Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA) - KARAMAN’da tartışma sonucu tabanca ile vurduğu eski ortağının kaldırıldığı hastane giden İbrahim Okan, burada karşılaştığı yaralının arkadaşını da silahla vurdu. Kaçmaya çalışırken poleisler tarafından çevresi sarılan Okan çenesine dayadığı tabancayı, 40 dakika süren ikna çabalarına rağmen ateşleyerek intihara kalkıştı. Ağır yaralanan Okan, tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirirken, diğer 2 yaralının ise hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

Olay, saat 18.00 sıralarında 1’inci İstasyon Caddesi’nde bulunan bir köftecide meydana geldi. İddiaya göre daha önce ortak olduğu Soner Güneş’in çalıştırdığı iş yerine gelen İbrahim Okan, tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce İbrahim Okan, yanında bulundurduğu tabancayla eski ortağı Soner Güneş’e ateş etti. Başından ağır yaralanan Güneş, Karaman Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

HASTANEDE İNTİHARA KALKIŞTI

Olay yerinden kaçan İbrahim Okan, kısa süre sonra yaraladığı Güneş'in kaldırıldığı hastaneye gitti. Acil Servis önünde Güneş'in arkadaşı Aytekin Koç ile karşılaşan Okan, çıkan tartışmanın ardından ateş açarak kaçmaya çalıştı. Vucuduna isabetd eden kurşunlarla yaralanan Koç, hastane personeli tarafından acil servise kaldırıldı. İbrahim Okan ise kaçarken hastane çevresinde önlem alan polis tarafından çevresi sarıldı. Kaçamayacağını anlaşan Okan, Çenesine dayadığı tabanca ile intiha kalkışacağını söyledi. Karaman Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar da hastaneye geldi. Psikolog eşliğinde müzakerecinin 40 dakika süren ikna çabalarına rağmen Okan, silahı ateşleyerek kanlar içerisinde yere yığıldı.

TEDAVİYE ALINDI, KURTARILAMADI

Sağlık personeli tarafından yapılan kontrolde yaşadığı belirlenen Okan, hemen hastanede tedavi altına alındı. Bu sırada diğer yaralı yakınları sedyedeki Okan’a saldırmak istedi. İbrahim Okan, bir süre sonra doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

İKİ YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Bu arada İbrahim Okan yaraladığı eski iş ortağı Güneş ile arkadaşı Koç'un tedavilerine devam edildiği ve hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi. Polis hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.