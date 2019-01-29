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Ortağı kayınbiraderini, otomobilde defalarca bıçaklayarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 05:16 | Son Güncelleme

KONYA'da kauçuk işi yapan Sefa Uyanık (54), ortağı olan eniştesi Yakup Esenkaya (61) tarafından bıçaklanarak, öldürüldü. Cinayetin ardından polis merkezine giderek teslim olan Esenkaya, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Öldü mü?" diye sordu.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da kauçuk işi yapan Sefa Uyanık (54), ortağı olan eniştesi Yakup Esenkaya (61) tarafından bıçaklanarak, öldürüldü. Cinayetin ardından polis merkezine giderek teslim olan Esenkaya, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Öldü mü?" diye sordu.

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Sait Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Sefa Uyanık, 42 RA 486 plakalı hafif ticari aracıyla seyir halindeyken araçta bulunan Yakup Esenkaya ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Esenkaya, Uyanık'ı defalarca bıçaklayarak, ağır yaraladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Uyanık, önünde giden bir otomobile çarparak durdu. Esenkaya ise araçtan inerek kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sefa Uyanık, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

"ÖLDÜ MÜ?" DİYE SORDU

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın ardından Yakup Esenkaya'yı yakalamak için çalışma başlattı. Bu sırada Esenkaya, Feridiye Polis Merkezi Amirliği'ne giderek, teslim oldu. Gözaltına alınan Esenkaya, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Kim böyle yaparsa temizlensin, sahtekar adamlar kalmaz piyasada. Benimle ortaklık yaptı, parayı cebine indirdi. Resmen hırsızlık yaptı. Hırsızlığın cezasını çekti. Üç, dört sefer uyardım dinlemedi. Kauçuk alt tabanı işi yapıyorduk. Gelen parayı cebine indirmeye başladı. 150 bin lira alacağım vardı. O yüzden vurdum. Uyardığım halde dinlemedi" dedi. Sefa Uyanık'ın öldüğünden habersiz olan Yakup E., gazetecilere "Öldü mü?" diye sordu. Yakup E.'nin emniyetteki sorgusu sürerken, daha önce babasını döven bir kişiyi öldürdüğü için cezaveine girip çıktığı öğrenildi.

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