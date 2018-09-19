Ortağı olduğu otelin tuvaletinde intihar etti

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, borçları nedeniyle bunalıma girdiği öne sürülen Kadri Ç. (59), ortaklarından olduğu otelin tuvaletinde tabancayla yaşamına son verdi.
Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Kadri Ç., ortağı olduğu otelin tuvaletinde başına tek el tabancayla ateş etti. Silah sesi üzerine tuvalete giren personel, Kadri Ç.'yi kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine otele gelen sağlık ekipleri, Kadri Ç.'nin duran kalbini müdahaleyle çalıştırdı. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kadri Ç., tüm çabalara karşın kurtarılamadı.
Kadri Ç.'nin borçları nedeniyle bir süredir bunalımda olduğu öne sürüldü.
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