HABER

Ortağı olduğu otelin tuvaletinde intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 14:37 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'de, borçları nedeniyle bunalıma girdiği öne sürülen Kadri Ç.

Ortağı olduğu otelin tuvaletinde intihar etti

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, borçları nedeniyle bunalıma girdiği öne sürülen Kadri Ç. (59), ortaklarından olduğu otelin tuvaletinde tabancayla yaşamına son verdi.
Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Kadri Ç., ortağı olduğu otelin tuvaletinde başına tek el tabancayla ateş etti. Silah sesi üzerine tuvalete giren personel, Kadri Ç.'yi kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine otele gelen sağlık ekipleri, Kadri Ç.'nin duran kalbini müdahaleyle çalıştırdı. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kadri Ç., tüm çabalara karşın kurtarılamadı.
Kadri Ç.'nin borçları nedeniyle bir süredir bunalımda olduğu öne sürüldü.

FOTOĞRAFLI

PARTNERViagra içtikten 27 dakika sonra...Viagra içtikten 27 dakika sonra...
Adana'da 2 minibüste 49 kaçak göçmen yakalandıAdana'da 2 minibüste 49 kaçak göçmen yakalandı
Annelerini aldatan babalarına muska yaptıracaklardı... İki kız kardeşe kabusu yaşattı!Annelerini aldatan babalarına muska yaptıracaklardı... İki kız kardeşe kabusu yaşattı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Defne Samyeli yolda kaldı, Cem Yılmaz'ı aradı

Defne Samyeli yolda kaldı, Cem Yılmaz'ı aradı

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Böyle olur aşiret düğünü! Sır gibi gizlediler

Böyle olur aşiret düğünü! Sır gibi gizlediler

Çıtır tavuk diye aldı, içinden bakın ne çıktı

Çıtır tavuk diye aldı, içinden bakın ne çıktı

Peugeot 306 marka otomobilin muhteşem değişimi

Peugeot 306 marka otomobilin muhteşem değişimi

Erzurum'da 3 gün önce kaybolan 2 çocuk annesi kadın bulundu!

Erzurum'da 3 gün önce kaybolan 2 çocuk annesi kadın bulundu!

Annelerini aldatan babalarına muska yaptıracaklardı... İki kız kardeşe kabusu yaşattı!

Annelerini aldatan babalarına muska yaptıracaklardı... İki kız kardeşe kabusu yaşattı!

Düğün gecesi çekilen videoları olay olmuştu! 'Utancımdan konuşamıyordum'

Düğün gecesi çekilen videoları olay olmuştu! 'Utancımdan konuşamıyordum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.