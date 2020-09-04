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Ortağını sokak ortasında 3 bıçak darbesiyle öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 23:23 | Son Güncelleme

Antalya’da bir kişi sokak ortasında çıkan kavgada ortağını bıçaklayarak öldürdü, kendisi de yaralandı.Olay, saat 20.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Sütçüler Mahallesi 6495 sokak ile 6499 sokağın birleştiği alanda meydana geldi.

Antalya’da bir kişi sokak ortasında çıkan kavgada ortağını bıçaklayarak öldürdü, kendisi de yaralandı.
Olay, saat 20.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Sütçüler Mahallesi 6495 sokak ile 6499 sokağın birleştiği alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinin ortaklarından Halil Kuş (59) ve M.A. (40), ortak arkadaşları F.B. (50) bir evde bir araya geldi. Burada eğlenen iki ortağın arasında iddiaya göre bir süre sonra tartışma çıktı. Tartışma sokağa taştı ve iki arkadaş arasında bıçaklı kavgaya dönüştü. Halil Kuş boynundan ve göğsünden 3 bıçak darbesi alıp kanlar içerisinde yere yığılırken, M.A. da karnından yaralandı. Karnını tutarak olay yerinden ayrılan M.A., suç aletini de yakınlardaki çalılık alana fırlattı.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Halil Kuş’un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yakın bölgede yakaladığı yaralı M.A. ise ambulansla Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, çalılık alanda M.A.’nın kullandığı bıçağı buldu. Polis F.B.’yi ise ifadesi için polis merkezine götürdü. Halil Kuş’un cenazesi yapılan ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma soruyor.

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