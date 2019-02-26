Ortağını vurdu, annesini öldürmeye giderken şoförü rehin alıp otobüs kaçırdı (2)- Yeniden

Sayın Yazıişleri Müdürleri,

‘Manisa'da ortağını vurdu, Balıkesir'de şoförü rehin alıp otobüs kaçırdı’ başlıklı haberimizi, şüphelinin ismindeki değişiklik ve ek bilgilerle yeniden veriyoruz.

----------------------

Yeniden

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde birlikte çiğ köfte dükkanı işlettiği ortağı Erhan Günay'ı (41), tabancayla ağır yaralayan Sadık Z. (43), Balıkesir'de kontrol noktasında durdurulan otobüste tabancayla ateş açıp, şoför ve muavini rehin aldı. Sadık Z.'nin kaçırdığı otobüs, barikat kurularak durduruldu. Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirilen Sadık Z.’nin, annesini öldürmek için İstanbul’a gittiği belirlendi.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi Göktaşlı Mahallesi Murat Caddesi'nde meydana geldi. Erhan Günay ve Sadık Z. arasında 10 gün önce açtıkları çiğ köfte dükkanında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Sadık Z., yanında getirdiği tabanca ile Erhan Günay’a ateş etti. Mermilerden biri Erhan Günay'ın sağ şakağına isabet etti. Erhan Günay kanlar içinde yere yığılırken, Sadık Z. ise kendisine ait 48 VD 411 plakalı araçla kaçtı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Çevre esnafın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Erhan Günay, Manisa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Günay'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis ekipleri, Sadık Z.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

KİMLİK KONTROLÜ SIRASINDA ATEŞ AÇTI

Balıkesir'de Altıeylül ilçesi Pamukçu Mahallesi'nde Balıkesir- İzmir karayolunun 7’nci kilometresinde sabit kontrol noktasında müşterek uygulama yapan jandarma ve polis ekipleri, gece yarısı sıralarında Kuşadası- İstanbul seferini yapan 16 RH 635 plakalı yolcu otobüsünü durdurdu. Ekipler, kimlik kontrolü için otobüse çıktı. Bu sırada arka koltuklardan birinde oturan Sadık Z., ekiplere tabanca doğrulttu. "Bu bir namus meselesidir" diye bağırıp, ateş koridorda zemine doğru bir el ateş açan Sadık Z., ekiplerden inmesini istedi.

YOLCUYAR TAHLİYE EDİLDİ, ŞOFÖR VE MUAVİNİ REHİN ALDI

Yolcuların can güvenliğinin tehlikeye düşmemesi için ekipler, Sadık Z.'ye müdahale etmeden otobüsten indi. Alınan tedbirlerle 33 yolcu, orta kapıdan güvenli şekilde tahliye edildi. Sadık Z., otobüs şoförü ve muavini rehin aldı. Şoföre silah doğrultan Sadık Z., yola devam etmesini istedi. Ekipler de otobüsün peşine düştü.

OPERASYONLA YAKALANDI

Bigadiç yol ayrımında barikat kuran polis ve jandarma ekipleri, saat 01.00 sıralarında otobüsü durdurdu. Ekipler, Sadık Z.'ye silahını bırakıp teslim olması konusunda uyarılarda bulundu. Şüpheli tüm ikna çabalarına karşın teslim olmayınca operasyon düzenlendi. Ekiplerin düzenlediği operasyonla Sadık Z. etkisiz hale getirilerek, şoför ve muavin yara almadan kurtarıldı.

SİLAH 'GLOCK' MARKA

Sadık Z.'nin olayda kullandığı tabancanın suikast silahı olarak bilinen ‘Glock’ marka olduğu belirlendi. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ise 19 mermi çıktı.

Sadık Z.'nin Şehzadeler ilçesinde yol üzerinden biletsiz olarak otobüse bindiği tespit edildi. Uygulama noktasında kendisini için operasyon düzenlendiğini zanneden Sadık Z.'nin, paniğe kapılıp silahını çektiği saptandı.

ANNESİNİ ÖLDÜRMEYE GİDİYORMUŞ

Sadık Z.'nin "Bu bir namus meselesidir kimse karışmasın?" sözlerinden yola çıkan ekipler, şüphelinin ailevi sorunlar nedeniyle İstanbul'da oturan annesini öldürmek amacıyla yola çıktığını belirledi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

‘Kasten adam öldürmeye teşebbüs, 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet, Görevini yaptırmamak direnme (2) ve hakaret (2) suçlarından toplam 6 kaydı olduğu ortaya çıkan Sadık Z., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

