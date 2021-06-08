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  4. Ortağıyla kaçan kızını vurmuştu! Dehşete düşüren olayda yeni gelişme

Ortağıyla kaçan kızını vurmuştu! Dehşete düşüren olayda yeni gelişme

08.06.2021 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Buldan ilçesinde yaklaşık 3 ay önce iş ortağıyla kaçan kızını eve döndüğünde pompalı tüfekle vuran baba, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanede vücuduna isabet eden saçmalar çıkartılan genç kız ise, tedavisinin ardından bugün taburcu oldu.

Ortağıyla kaçan kızını vurmuştu! Dehşete düşüren olayda yeni gelişme

Olay, Buldan ilçesi Bursa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; organik tarım mesleği yapan Alphan Akçaöz ile Oytun Safa Tengiz ortak iş kurdu. Oytun Safa Tengiz’in (30) ortağı Alphan Akçaöz’ün kızı Kadriye Esenay Akçaöz’e (20) aşık oldu. Yaklaşık 3 ay önce Oytun Safa Tengiz ile birlikte İzmir'e kaçarak evlenen Akçaöz, ardından Denizli’ye dönerek organik tarım işini yapmaya devam etti.

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BARIŞMAK İÇİN GİTTİLER

Ailesi ile barışmak isteyen Kadriye Esenay Akçaöz, eşi Oytun Safa Tengiz ile birlikte babasının yanına gitti. Evlendiklerini açıklayan genç kız, bu durumun kabul edilmesini istedi. Baba ile evin bahçesinde konuşmaya başlayan genç kız tartışmaya başladı. Baba evlenmelerini istemeyen kızına kocasından boşanmasını istedi. Kadriye Esenay Akçaöz, babasının isteğini ret ederek; "Biz birbirimizi seviyoruz, artık ayrılamayız" cevabını vermesi üzerine öfkelenen baba Akçaöz evde bulunan pompalı tüfeği alarak bahçedeki genç çifte ardı ardına ateş etti. Genç kız, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde kaldı.

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KIZ YOĞUN BAKIMA, BABA CEZAEVİNE GİTTİ

Kadriye Esenay Akçaöz’ün kocası olan Oytun Safa Tengiz ise kaçarak kendi canını kurtardı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri gelmesiyle baba Akçagöz'ü gözaltına aldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından genç kız ambulansla kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı. Baba Akçaöz ise ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Hastanede vücuduna isabet eden saçmalar çıkartılan genç kız ise, tedavisinin ardından bugün taburcu oldu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Denizli silahlı saldırı
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