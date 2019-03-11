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Ortahisar Belediye Başkanı Genç: “Nostalji iskelesi sahile canlılık getirecek”

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.03.2019 15:27 | Son Güncelleme

31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını sürdüren Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, mahalle ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.Mahallelerde vatandaşlarla sohbet eden Başkan Genç, deniz şehri Trabzon’da vatandaşların denizden daha çok istifade etmelerini temin etmek amacıyla bir nostalji iskelesi yapacaklarını söyledi.Trabzon’da eskiden dört büyük kumsal olduğunu ifade eden Genç, bu kumsalları sembolik de olsa nostalji iskelesiyle yaşatılacağını söyledi.

Ortahisar Belediye Başkanı Genç: “Nostalji iskelesi sahile canlılık getirecek”

31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını sürdüren Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, mahalle ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.
Mahallelerde vatandaşlarla sohbet eden Başkan Genç, deniz şehri Trabzon’da vatandaşların denizden daha çok istifade etmelerini temin etmek amacıyla bir nostalji iskelesi yapacaklarını söyledi.
Trabzon’da eskiden dört büyük kumsal olduğunu ifade eden Genç, bu kumsalları sembolik de olsa nostalji iskelesiyle yaşatılacağını söyledi. Genç, "Deniz kültürü şehrimizin önemli bir değeridir. Sahil Yolu geçtiğinde ne yazık ki, bütün kumsallarımız da yok oldu. Başka bir alternatif yol güzergah da yoktu zaten. Şimdi sadece fotoğraflarını gördüğümüz şehir merkezindeki dört büyük kumsalımızın üzerinden şimdi sahil yolu geçiyor. Sahil boyunca büyükşehrimiz tarafından yapılan yürüyüş ve bisiklet yolu ile sosyal donatı alanlarına ek olarak bir de nostalji iskelesi yaparak sahilimize yeni bir canlılık getireceğiz. Böylece hiç olmazsa sembolik de olsa bu iskeleyle sahilimize o eski canlılığını tekrar kazandırmayı hedefliyoruz. İnşallah, 31 Mart’tan sonra sizlerin de desteğiyle bu görevi üstlendiğimiz zaman iskele projemizi ve diğer projelerimizi bir bir hayata geçireceğiz." diye konuştu.
Trabzon’un tarih boyunca liman kenti olma özelliğini koruduğunu ve buna bağlı olarak mendirek ve iskelelerin her dönemde var olduğunu dile getiren Başkan Genç, "Karadeniz Bölgesinin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Trabzon 4 bin yılı aşan tarihi boyunca liman şehri olma özelliğini hiç yitirmedi. Bunun bir sonucu da Karadeniz bölgesinin kentleri deniz etrafında şekillendi. Tarihin çeşitli dönemlerinde küçük çaplı iskele ve mendireklere sahip olsa da günümüzde bu kültürden uzaklaşmıştır. Her deniz kentinde iskele muhakkak ki, olmalıdır. Deniz kenti olmanın bütün nimetlerinden istifade etmeliyiz. Hem bu kültürü yaşatmak hem de deniz şehri olan Trabzonumuzda halkımızın denizle buluşmasını sağlamak amacıyla bir iskele yapmayı düşünüyoruz. Bununla ilgili teknik ölçümler yaparak yer tespiti yapacağız. Gerekli izinleri aldıktan sonra iskele inşaatına başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Ortahisar Belediye Başkanı Genç: “Nostalji iskelesi sahile canlılık getirecek”

Ortahisar Belediye Başkanı Genç: “Nostalji iskelesi sahile canlılık getirecek”

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