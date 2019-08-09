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'Ortak Açıklamayı Memnuniyetle Karşıladık'

09.08.2019 02:07 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı basın brifinginde konuşan bakanlık sözcüsü Morgan Ortagus, ABD ve Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda güvenli bölge oluşturulması yönündeki ortak açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi

'Ortak Açıklamayı Memnuniyetle Karşıladık'

ABD Dışişleri Bakanlığı basın brifinginde konuşan bakanlık sözcüsü Morgan Ortagus, ABD ve Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda güvenli bölge oluşturulması yönündeki ortak açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

''Ankara'da askeri düzeydeki görüşmeler, NATO müttefikimiz Türkiye ve ABD'nin meşru endişelerini ele alarak ürdürülebilir bir güvenlik mekanizmasının kurulması aşamasında ilerleme sağlamıştır'' diyen Ortagus, konuyla görüşülecek daha fazla ayrıntının da olduğunun altını çizdi.

Türkiye'de ABD ile birlikte bir ortak harekat merkezinin kurulacağının da tekrarlandığı açıklamada, bu merkezin güvenli bölgenin planlanması ve uygulanması için kullanılacağı ifade edildi.

Ortagus resmi açıklamayı, ''Suriye'nin kuzeydoğusunda barış ve güvenliği sağlamak için bu önemli konuda ortaklarımızla çalışmayı dört gözle bekliyoruz'' diyerek tamamladı.

Daha sonra basının sorularını yanıtlayan Ortagus'a, ortak açıklamada bahsedilen barış koridoruna, Türkiye'den Suriyeli mültecilerin yerleştirip yerleştirilmeyeceği ve bu olursa bölgenin nüfus dengelerinin değiştirilmesinin amaçlanıp amaçlanmadığı soruldu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus bu soruya, ABD politikasının, mültecilerin zorunlu olarak yer değiştirmesini desteklemediğini ve eğer mülteciler geri dönmek isterse bunun kendi istekleriyle, istedikleri yere olması gerektiğini söyledi.

''Güvenli bölgenin tanımı konusunda görüşmeler halen devam ediyor'' diyen Ortagus, bu konuyla ilgili daha fazla ayrıntılı bir bilgisinin olmadığını ifade etti.

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