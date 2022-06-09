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Ortak aday ne zaman açıklanacak? 6'lı masadan net yanıt geldi!

09.06.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 seçimlerine 1 yıl kala siyasette 'seçim' tartışmaları kızıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı'nın adayının kendisi olduğunu açıklarken muhalefette Kılıçdaroğlu'nun çıkışları akıllara 'Kılıçdaroğlu mu aday olacak' sorusunu getirdi. Erdoğan'ın sık sık eleştirerek adaylarını açıklaması çağrısında bulunduğu altılı masadan çarpıcı bir adaylık açıklaması geldi.

Ortak aday ne zaman açıklanacak? 6'lı masadan net yanıt geldi!

Seçim yaklaşırken siyasi partiler çalışmalarını hızlandırdı. Gözler Millet İttifakı'ndan ve 'altılı masa'dan gelecek adaylık açıklamalarına çevrildi. Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan 'altılı masa'nın adaylık gündemine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. 'Masa'nın hedefinin şu an için "ortak bir cumhurbaşkanı adayı belirlemek" olduğunu dile getiren Babacan, adayın seçimlere yakın bir tarihte açıklanacağını söyledi. Babacan ayrıca CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin iddialara da yanıt verdi.

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"VATANDAŞLARIMIZ BÜYÜK BEDEL ÖDÜYOR"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Manisa'da, Manisa Küçük Sanayi Sitesi ve semt pazarını ziyaret edip, esnafın sorunlarını dinledi. Babacan, ardından partisinin Manisa İl Başkanlığı'na geçerek burada basın açıklaması yaptı. Ekonomi üzerinden iktidarı eleştiren Ali Babacan, 6'lı masa görüşmelerine de değindi.

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Türkiye'nin iyi yönetilmediğini savunan Babacan şöyle konuştu:

"Seçimlerden sonra kurulacak hükümet ilk günden itibaren ne yapacağıyla ilgili önünde kalın bir dosyası olacak. Seçimlerden sonra eğitimde ne yapalım, sağlıkta ne yapalım diye plan program yapmaya başlarsak vakit su gibi akıp geçiyor. Biz bunun için bugünden çalışıyoruz. Seçim sonrası ne yapacağımızla ilgili net bir tablo elimizde var. Türkiye artık kronik yüksek enflasyon dönemine girmiştir. Fakat bu hükümet yanlışta ısrar ve inat ederse akıldan ve bilimden uzak ekonomiyle ilgili kararlar alırsa ülkemiz bırakın kronik enflasyonu, hiper enflasyon dönemine girer. Allah korusun bu ülkenin insanları çok büyük bedel öder. Zaten bedel ödüyorlar. Bugün emekli maaşı ve asgari ücretle geçinen sabit gelirli, dar gelirli vatandaşlarımız zaten şu an büyük bir bedel ödüyor. Bunun herkes farkında ama hiper enflasyon dönemine girmek demek bugün ödenen bedellerin katlanması demek. Ülkedeki yoksulluğun artması ve mutlak yoksulluğun derinleşmesi demektir."

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"ADAY SEÇİMLERE YAKIN AÇIKLANACAK"

Ortak adayın seçimlere biraz daha yakın zamanda açıklanmasına yönelik karar aldıklarını dile getiren Babacan şunları söyledi:

"Masada 6 siyasi parti var ve 6 lider var. 6'lı masanın hedefi şu an için ortak bir cumhurbaşkanı adayı belirlemek. Bu aşamada ortak bir karar ortaya koymuş durumdayız. Bir başka kararımızın bu ortak adayın seçimlere biraz daha yaklaşınca karar verilmesi ve açıklanmasıdır. Şu an yoğun bir şekilde ne yapılması gerektiğine ilişkin çalışıyoruz. Önce yapabilecek işleri tanımlamamız gerekiyor. Ondan sonra o işleri yapabilecek, cumhurbaşkanlığı pozisyonunda bu ülkeyi parlamenter sisteminde ruhuna uygun bir şekilde kim yönetebilir diye onu konuşmaya başlayacağız. Önce bir işi tanımlamamız gerekiyor."

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"CUMHURBAŞKANI DEĞERLENDİRMESİNDE BULUNMADIK"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin cumhurbaşkanlığı adaylığı için ön plana çıktığına yönelik soru üzerine Babacan şöyle yanıt verdi:

"Bugüne kadar 6 genel başkanın oturduğu hiçbir toplantıda herhangi bir isimle ilgili 'Bu cumhurbaşkanı adayı olabilir ya da bu cumhurbaşkanı olamaz' diye bir değerlendirmede bulunmadık. Gündemimizde bugüne kadar hiç olmadı, öncelikle biz yapılacak işi çalışıyoruz. Hem parlamenter sistemi kabul edecek hem de geçiş sürecinin yol haritasını kabul edebilecek, ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. 6 genel başkandan biri olabilir, dışarıdan da olabilir ama 6'lı ortamda bugüne kadar bunların hiçbirini konuşmuş değiliz."

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(DHA)

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