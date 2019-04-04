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"Ortak aklı oluşturarak sorunları çözeceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 22:41 | Son Güncelleme

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit: - "Bir yüksek mahkeme olarak Yargıtay, etik, şeffaflık ve güven projesi kapsamında son yıllarda yaptığımız reformlarla özellikle avukat meslektaşlarımızla iyi yapılandırılmış iletişim kanalları inşa ettik" - TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: - "Kavga ederek değil, bazıları kavga etmemizi istese de konuşarak, birbirimizle diyalog içerisinde ortak aklı oluşturarak sorunları çözeceğiz"

KAYSERİ (AA) - Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, "Bir yüksek mahkeme olarak Yargıtay, etik, şeffaflık ve güven projesi kapsamında son yıllarda yaptığımız reformlarla özellikle avukat meslektaşlarımızla iyi yapılandırılmış iletişim kanalları inşa ettik." dedi.

Cirit, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Kayseri Barosu tarafından bir restoranda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, avukatların gününü kutladı.

Adaletin önemini anlatan Cirit, demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve kuvvetler ayrılığı gibi evrensel ilkelerin başarıyla uygulanması için herkese görev düştüğünü vurguladı.

Avukatların önemli bir misyon üstlendiklerini belirten Cirit, şunları kaydetti:

"Bir yüksek mahkeme olarak Yargıtay, etik, şeffaflık ve güven projesi kapsamında son yıllarda yaptığımız reformlarla özellikle avukat meslektaşlarımızla iyi yapılandırılmış iletişim kanalları inşa ettik. Türkiye'de şu anda 3 binden fazla avukatla bilimsel usullerle Yargıtayın hizmetleri konusunda görüşleri alınması için anket uygulaması yapılmaktadır. O anketleri yine avukat meslektaşlarımızla geliştireceğiz. Onlarla beraber paylaşacağız. Bu yıl internet sitemizde Yargıtayımızın tüm kanalları şu anda 5 milyonu geçmiştir kamuoyu erişimine açtık. Avukatlarımızın istifadesine açtık. Son beş yılın tüm iş yükü istatistiklerini de kamuoyuyla paylaştık. Yargı sisteminin en önemli güvencelerinden biri olan avukatların, adaletin gerçekleşmesinde sağladıkları sorumluluk bilincinin bundan sonra da devam edeceğine ilişkin sarsılmaz inancımla 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyorum."

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu da yargının en üstünde birbiriyle saygı ve sevgi içerisinde görüşen, sorunlara ortak çözümler arayan bir anlayışın hakim olduğunu dile getirdi.

"Hep beraber sorunları çözebiliriz." diyen Feyzioğlu, "Kavga ederek değil. Bazıları kavga etmemizi istese de konuşarak, birbirimizle diyalog içerisinde ortak aklı oluşturarak sorunları çözeceğiz." ifadesini kullandı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca ise avukatların ikna ve karar mekanizmasında, adaletin gerçekleşmesi konusunda önemli bir görev üstlendiklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından meslekte 25 ve 40 yılını dolduran avukatlara plaketleri verildi.

Programa Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri milletvekilleri Mustafa Elitaş ve Taner Yıldız, Kayseri Barosu Başkanı Cavit Dursun ile çok sayıda avukat katıldı.

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Kayseri TBB Başkanı Metin Feyzioğlu Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca

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