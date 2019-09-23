Ortak Arap Listesi'nde Gantz çatlağı

İsrail resmi yayın kuruluşu KAN'a konuşan Balad lideri İmtanis Şahada, 17 Eylül'de yapılan seçimlerden önce de partisinin Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz'a destek vermeyeceğini ilan ettiğini hatırlattı.

Balad'dan yapılan yazılı açıklamada, "Siyonist ideolojiye sahip olması ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un sağcı görüşlerine benzer düşünceler taşımasının yanı sıra kanlı ve saldırgan askeri geçmişi edeniyle General Benny Gantz'a karşıyız." ifadelerine yer verildi.

KUDÜS (AA) - İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku'nda yer alan Balad (Tecemmu) Partisi, Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz liderliğinde kurulacak bir koalisyona destek vermeyeceğini duyurdu.

Ortak Arap Listesi Bloku'nun 4 partiden oluştuğunu ve hiçbir partinin diğerine nasıl davranacağı konusunda baskı yapamayacağını ifade eden Şahada, "Gantz, koalisyon hükümeti kurmayı önerse ve Ortak Arap Listesi Bloku söz konusu koalisyonu destekleme kararı alsa da Balad bunu desteklemeyecek." dedi.

- Koalisyonu kurma görevi Netanyahu'ya verilebilir

Balad'ın Gantz'ı desteklemeyeceğini açıklaması, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in koalisyon hükümetini kurma görevini kime verebileceğine yönelik hesapları da alt üst etti.

Cumhurbaşkanı Rivlin, dün Mavi-Beyaz, Likud, Ortak Arap Listesi, Şas ve İsrail Evimiz partilerinin heyetleriyle ayrı ayrı görüşmüş, her partiye kimi başbakan olarak önerdiklerini sormuştu.

Resmi olmayan sonuçlara göre, 33 milletvekili çıkararak geçen hafta yapılan seçimleri önde tamamlayan Mavi-Beyaz, liderleri Gantz'ı; 31 milletvekiliyle seçimde ikinci olan Likud ise başkanları Netanyahu'yu önermişti.

Şas beklendiği gibi Netanyahu'yu önerirken, seçimlerden üçüncü parti olarak çıkan 13 milletvekilli Ortak Arap Listesi Bloku sürpriz bir şekilde Gantz'ı önermiş ancak bu öneriye karşı çıkan Balad, Cumhurbaşkanlığındaki görüşmeye temsilci göndermemişti.