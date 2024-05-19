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Ortak bildiri yayımlandı: 5 siyasi parti resmen ittifak kurdu! "Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır"

19.05.2024 14:43
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ATA Parti, Doğru Parti, Yurt Partisi, Adalet Partisi ve Milliyetçi Türkiye Partisi de dahil olmak üzere beş siyasi parti "Kurtuluş İttifakı"nı kurdu. Beş siyasi parti liderinin hazırladığı ortak bildiride, "Türk ve Atatürk ile sorunu olmayan, Cumhuriyet değerlerine bağlı bütün kişi ve kurumları adalet ve demokrasi mücadelemizde yer almaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ortak bildiri yayımlandı: 5 siyasi parti resmen ittifak kurdu! "Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır"

Kurtuluş İttifakı adına yapılan açıklamaya göre, Namık Kemal Zeybek'in genel başkanlığını yürüttüğü ATA Parti, Rifat Serdaroğlu'nun genel başkanı olduğu Doğru Parti, Sadettin Tantan'ın genel başkanlığını yaptığı Yurt Partisi, Vecdet Öz'ün genel başkanı olduğu Adalet Partisi ile Ahmet Yılmaz'ın genel başkanlığını yürüttüğü Milliyetçi Türkiye Partisi "Kurtuluş İttifakı"nı kurma kararı aldı.

İttifakın sözcülüğüne Milliyetçi Türkiye Partisi Genel Başkanı Ahmet Yılmaz getirildi.

"SÖZ KONUSU VATAN İSE GERİSİ TEFERRUATTIR"

Beş siyasi parti liderinin yayımladığı ortak bildiride şunlar kaydedildi:

"Milletimizin ve devletimizin, içine düştüğü, düşürüldüğü sorunlardan kurtulabilmesi için mutlu ve huzurlu bir Türkiye için aşağıda isim ve imzaları bulunan bizler kurumsal kimliklerimiz devam etmek üzere, ana meselelerde 'Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır' ana ilkesiyle Kurtuluş İttifakı adı altında birlikte hareket etmeye karar vermiş bulunuyoruz. Türk ve Atatürk ile sorunu olmayan, Cumhuriyet değerlerine bağlı bütün kişi ve kurumları adalet ve demokrasi mücadelemizde yer almaya davet ediyoruz.

Milletimizin, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunları ile gasp edilen egemenlik haklarının milletimize iade edilmesi suretiyle, parlamenter demokratik sisteme dönülerek adalet ve demokrasi temelinde, hukukun üstünlüğüne dayalı güven ortamının yeniden tesis edilmesi, sınır güvenliği sağlanarak kaçak ve sığınmacı girişinin engellenmesi, ülkemizde bulunan kaçak ve sığınmacıların ülkelerine hızla geri gönderilmesi, Cumhuriyet ve laiklik karşıtı odaklarla, bütün bölücü fikir ve yapılarla mücadele önceliklerimiz olacaktır. Adalet, hukuk, ekonomi, eğitim, sağlık, tarım, doğa, çevre, uluslararası ilişkiler, milli güvenlik gibi ana konulardaki politikalarımız zaman içinde ayrıca açıklanacaktır."

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ittifak
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