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“Ortak Cinsiyetimiz İnsanlık” adlı etkinliğe 5 ülkeden 40 genç katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 17:18 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansının katkılarıyla Gençlik İçin Hareket Derneği’nin yürüttüğü “Ortak Cinsiyetimiz İnsanlık” projesi kapsamında 5 ülkeden 40 genç, Ankara Kuğulu Park’ta buluştu.15-23 Temmuz tarihleri arasında sürecek etkinlikler kapsamında Ürdün, İtalya, Estonya, Ermenistan ve Türkiye’den gençlerin bulunduğu 40 kişilik bir grupla kadın-erkek eşitliği konusunda fikir alışverişleri ve atölyeler gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansının katkılarıyla Gençlik İçin Hareket Derneği’nin yürüttüğü “Ortak Cinsiyetimiz İnsanlık” projesi kapsamında 5 ülkeden 40 genç, Ankara Kuğulu Park’ta buluştu.
15-23 Temmuz tarihleri arasında sürecek etkinlikler kapsamında Ürdün, İtalya, Estonya, Ermenistan ve Türkiye’den gençlerin bulunduğu 40 kişilik bir grupla kadın-erkek eşitliği konusunda fikir alışverişleri ve atölyeler gerçekleştirilecek. Proje kapsamında Kuğulu Park’ta düzenlenen etkinlikte gençler, toplumsal cinsiyet konusuna dikkat çekmek için boyalı ellerini projenin adının yer aldığı panoya bastı.
Projenin çok keyifli geçtiğini aktaran Gençlik İçin Hareket Derneği Proje Koordinatörü Cihan Akar, “Bu program kapsamında Ürdün, Ermenistan, Estonya ve İtalya ile 5 gün boyunca burada etkinlikler ve sunumlar yaptık. Toplumsal cinsiyet konusunda çalıştaylar yaptık. Sonucunda da bugün burada güzel bir etkinlik yapıyoruz. Dört ülke ve Türkiye ekibiyle birlikte burada bir panomuz var, o panoya bir mesaj vermek istedik. O panoya gençler boyalı ellerini basacaklar ve diyecekler ki kadın-erkek fark etmeksizin dünyada herkes aynı” şeklinde konuştu.
Ürdün’den etkinlik için gelen bir genç, etkinliği çok sevdiklerini belirterek, “Ürdün ülkesinden geldim. 4 gündür buradayım. Kadın-erkek cinsiyet eşitliği açısından bir çalışma yaptık. Bugün de baskı etkinliği ile biz de varız diyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ortak Cinsiyetimiz İnsanlık” adlı etkinliğe 5 ülkeden 40 genç katıldı

“Ortak Cinsiyetimiz İnsanlık” adlı etkinliğe 5 ülkeden 40 genç katıldı

“Ortak Cinsiyetimiz İnsanlık” adlı etkinliğe 5 ülkeden 40 genç katıldı

“Ortak Cinsiyetimiz İnsanlık” adlı etkinliğe 5 ülkeden 40 genç katıldı

“Ortak Cinsiyetimiz İnsanlık” adlı etkinliğe 5 ülkeden 40 genç katıldı

“Ortak Cinsiyetimiz İnsanlık” adlı etkinliğe 5 ülkeden 40 genç katıldı

“Ortak Cinsiyetimiz İnsanlık” adlı etkinliğe 5 ülkeden 40 genç katıldı

“Ortak Cinsiyetimiz İnsanlık” adlı etkinliğe 5 ülkeden 40 genç katıldı

“Ortak Cinsiyetimiz İnsanlık” adlı etkinliğe 5 ülkeden 40 genç katıldı

“Ortak Cinsiyetimiz İnsanlık” adlı etkinliğe 5 ülkeden 40 genç katıldı

“Ortak Cinsiyetimiz İnsanlık” adlı etkinliğe 5 ülkeden 40 genç katıldı

“Ortak Cinsiyetimiz İnsanlık” adlı etkinliğe 5 ülkeden 40 genç katıldı

“Ortak Cinsiyetimiz İnsanlık” adlı etkinliğe 5 ülkeden 40 genç katıldı

“Ortak Cinsiyetimiz İnsanlık” adlı etkinliğe 5 ülkeden 40 genç katıldı

“Ortak Cinsiyetimiz İnsanlık” adlı etkinliğe 5 ülkeden 40 genç katıldı
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