"Ortak değerlerimiz; din, Türklük, Cumhuriyet, demokrasi ve Atatürk"

COŞKUN ERGÜL - AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Türkiye'de din, Türklük, Cumhuriyet, demokrasi ve Atatürk’ün ortak değerler olduğunu belirterek, "Bu tür ortak değerlere ilişkin konular gündeme getirilirken, bunların ortak ve kuşatıcı nitelikleri unutulmaksızın dikkat ve ihtimamla konuşulmalı." dedi.

Bostancı, AA muhabirinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Türkiye'de öteden beri Atatürk, İslam, Cumhuriyet ve demokrasi gibi değerler konusunda birtakım tartışmalar yapıldığı anımsatılarak, "Toplumun bu ortak değerlerine ilişkin birtakım temel başlıklar rekabetçi bir yaklaşımın unsuru haline dönüştürülüyor. Bu durumu toplumsal ve politik olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Bostancı, bir toplumu; topluluktan ve rastgele bir araya gelen insanlardan ayırt eden hususun tarihsel süreklilikleri olduğunu vurguladı.

Bostancı, insanın olduğu her yerde çatışmanın da rekabetin de olabileceğini, aynı ailenin içinde bile insanların kimi konularda farklı kanaatlere sahip bulunabileceklerini belirterek, "Ama aslolan bir toplumu oluşturan her örgütlü grubun, bu ortak kader ve gelecek duygusuna ilişkin temel duyarlılığı, her türlü rekabetçi dili, iddia ve tezi dile getirirken hatırında tutması ve bu temel ilkeyi muhafaza etmesi meselesidir. Siz toplum içinde siyaset, iktidar ve güç mücadelesi sürdürürken, eğer toplumun ortaklığını tahrip edecek ve o bütünlüğü bozacak bir girişimin içinde olursanız, elde edeceğiniz iktidarın da size bir faydası olmaz. Bu nedenle, toplumun o ortak kaderine ilişkin duyarlılık, akıl ve siyaset en merkezi tavır olarak görülmeli." ifadelerini kullandı.