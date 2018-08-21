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"Ortak değerlerimizin hatırlandığı bayram"

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.08.2018 09:21 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: - "Birlik, beraberlik, kardeşlik duygularının daha da yoğunlaştığı, dostluk bağlarının pekiştiği, ortak değerlerimizin hatırlandığı Kurban Bayramı'mız mübarek olsun"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Birlik, beraberlik, kardeşlik duygularının daha da yoğunlaştığı, dostluk bağlarının pekiştiği, ortak değerlerimizin hatırlandığı Kurban Bayramı'mız mübarek olsun." dedi.

Turan, bayram namazını Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Halil Özer ve vatandaşlar ile tarihi Gazi Süleyman Paşa Camisi'nde kıldı.

Cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaşıp sohbet eden Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, her bayramda namaz için farklı bir ilçeyi tercih ettiklerini söyledi.

Turan, bir bayramı daha barış içinde kutlamanın heyecanını yaşadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Tüm milletimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Rabbimiz bizlere eş, dost, akraba, ihtiyaç sahiplerini unutmamamızı emrediyor. Bizler namazımızı kıldık. Aile büyüklerimizin yanına gitmeden önce esnafımızı ve mahalle sakinlerini ziyaret edeceğiz. Birlik, beraberlik, kardeşlik duygularının daha da yoğunlaştığı, dostluk bağlarının pekiştiği, ortak değerlerimizin hatırlandığı Kurban Bayramı'mız mübarek olsun." diye konuştu.

Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale il merkezi ve ilçelerdeki bayramlaşma programlarına katılacağını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Çanakkale

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