HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ortak doğal gaz alımı AB'nin gündeminde

Ortak doğal gaz alımı AB'nin gündeminde

14.10.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği Komisyonu, enerji fiyatlarındaki yüksek artışa karşı hareket geçti.

Ortak doğal gaz alımı AB'nin gündeminde

AB ülkelerinin doğal gazı birlikte satın alması gündemde.Avrupa Birliği Komisyonu, enerji fiyatlarındaki artışa karşı AB ülkelerinin doğal gazı birlikte satın alması seçeneğini gündemine aldı. Komisyon'dan yapılan açıklamada doğal gazın birlikte alması halinde bunun AB üyelerine bir avantaj sağlayıp sağlamayacağının incelendiği belirtildi.

"Mevcut durum olağandışı, enerji iç pazarı geçen 20 yılda çok işimize yaradı" diyen AB Komisyonu'nun Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson "Ancak Avrupa Yeşil Mutabakatı'nı sağlayarak, enerji bağımsızlığımızı artırarak ve iklim hedeflerimizi tutturarak bunun böyle devam etmesini güvence altına almalıyız" diye devam etti.

Enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle şimdiye kadar 20 AB ülkesinde dar gelirli haneler için vergi indirimi ve mali yardım kararı alındı. AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada da alınacak tedbirlerde önceliğin artış karşısında "hassas tüketicilere ve küçük işyerlerine" verilmesi gerektiği belirtildi.

Avrupa'da doğal gaz fiyatları bu ay rekor seviyelere ulaştı. Enerji fiyatlarındaki artışta ülkelerin korona krizi sonrası yeniden ekonomik toparlanma sürecine girmesi rol oynuyor. Avrupa'da geçen yıl sert geçen kış mevsiminde doğal gaz depolarının yeterince dolmamış olması da bir başka etken. Bazıları ise fiyat artışında ek doğal gaz tedarikinde bulunmayan Rusya'yı sorumlu tutuyor. Almanya'da Yeşiller partili bazı siyasetçiler Moskova'nın Kuzey Akım 2 projesinin hızlanması ve bir an evvel devreye sokulması için baskı uyguladığı şüphesini dile getiriyor.

Putin: Talep edilirse daha fazla gaz gönderebiliriz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Çarşamba günü yaptığı açıklamada Avrupa'nın talep etmesi halinde daha fazla gaz tedarik edebileceklerini duyurdu. Moskova'nın siyasi gerekçelerle doğal gaz tedarikinde kısıtlamaya gittiği iddiasını "tamamen saçmalık" sözleriyle reddeden Putin "Daha da artırmamızı isterlerse, daha da artırmaya hazırız. Partnerlerimizin istediği kadar artıracağız. Burada bir ret söz konusu değil" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov da Avrupa'ya yapılan doğal gaz tedarikinin mevcut sözleşmelere göre maksimum düzeyde olduğunu belirterek bunun artırılması için Rus enerji şirketi Gazprom ile görüşmeler yapılması gerektiğini söyledi. "Sözleşmelerin dışında hiçbir şey tedarik edilemez" diyen Peskov "Nasıl olacak? Bedava mı olacak? Bu, Gazprom ile müzakere edilmesi gereken bir konu" ifadelerini kullandı.

DW, Reuters / EC, JD

©Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktor ikna olmadı, ortalık karıştı! Camları tekmeleyip yumruklarla saldırdılarDoktor ikna olmadı, ortalık karıştı! Camları tekmeleyip yumruklarla saldırdılar
Sokak ortasında dehşeti yaşadı! Kıyafetlerini yırtarak üzerine koşup, demir soplarla linç etmeye çalıştılarSokak ortasında dehşeti yaşadı! Kıyafetlerini yırtarak üzerine koşup, demir soplarla linç etmeye çalıştılar
Prof. Dr. Levent Akın: Yeni önlemler alınabilir Prof. Dr. Levent Akın: Yeni önlemler alınabilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Yapıştır, yapıştır" diye bağırarak sinkaflı küfür etti

"Yapıştır, yapıştır" diye bağırarak sinkaflı küfür etti

Ücreti duyan soluğu yanında alıyor! Çevre illerden de geliyorlar

Ücreti duyan soluğu yanında alıyor! Çevre illerden de geliyorlar

Dolar durdurulamıyor! Artış devam ediyor

Dolar durdurulamıyor! Artış devam ediyor

Estetikten sonra görenler tanıyamadı

Estetikten sonra görenler tanıyamadı

Merkez Bankası'nda 3 isim görevden alındı

Merkez Bankası'nda 3 isim görevden alındı

Ümit Özdağ: 3 gün önce suikast bilgisi aldım

Ümit Özdağ: 3 gün önce suikast bilgisi aldım

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Pervin Buldan'dan Tamer Karadağlı'ya 'Nihal Yalçın' tepkisi

Pervin Buldan'dan Tamer Karadağlı'ya 'Nihal Yalçın' tepkisi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bayıltan ceza! Duyunca fenalık geçirdi

Bayıltan ceza! Duyunca fenalık geçirdi

Otomobile silahlı saldırı! Baba öldü, oğlu ağır yaralı

Otomobile silahlı saldırı! Baba öldü, oğlu ağır yaralı

Hayatının şokunu yaşadı! Satın aldığı aracın motoru kusurlu çıktı

Hayatının şokunu yaşadı! Satın aldığı aracın motoru kusurlu çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.