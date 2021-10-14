Ortak doğal gaz alımı AB'nin gündeminde

AB ülkelerinin doğal gazı birlikte satın alması gündemde.Avrupa Birliği Komisyonu, enerji fiyatlarındaki artışa karşı AB ülkelerinin doğal gazı birlikte satın alması seçeneğini gündemine aldı. Komisyon'dan yapılan açıklamada doğal gazın birlikte alması halinde bunun AB üyelerine bir avantaj sağlayıp sağlamayacağının incelendiği belirtildi.

"Mevcut durum olağandışı, enerji iç pazarı geçen 20 yılda çok işimize yaradı" diyen AB Komisyonu'nun Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson "Ancak Avrupa Yeşil Mutabakatı'nı sağlayarak, enerji bağımsızlığımızı artırarak ve iklim hedeflerimizi tutturarak bunun böyle devam etmesini güvence altına almalıyız" diye devam etti.

Enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle şimdiye kadar 20 AB ülkesinde dar gelirli haneler için vergi indirimi ve mali yardım kararı alındı. AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada da alınacak tedbirlerde önceliğin artış karşısında "hassas tüketicilere ve küçük işyerlerine" verilmesi gerektiği belirtildi.

Avrupa'da doğal gaz fiyatları bu ay rekor seviyelere ulaştı. Enerji fiyatlarındaki artışta ülkelerin korona krizi sonrası yeniden ekonomik toparlanma sürecine girmesi rol oynuyor. Avrupa'da geçen yıl sert geçen kış mevsiminde doğal gaz depolarının yeterince dolmamış olması da bir başka etken. Bazıları ise fiyat artışında ek doğal gaz tedarikinde bulunmayan Rusya'yı sorumlu tutuyor. Almanya'da Yeşiller partili bazı siyasetçiler Moskova'nın Kuzey Akım 2 projesinin hızlanması ve bir an evvel devreye sokulması için baskı uyguladığı şüphesini dile getiriyor.

Putin: Talep edilirse daha fazla gaz gönderebiliriz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Çarşamba günü yaptığı açıklamada Avrupa'nın talep etmesi halinde daha fazla gaz tedarik edebileceklerini duyurdu. Moskova'nın siyasi gerekçelerle doğal gaz tedarikinde kısıtlamaya gittiği iddiasını "tamamen saçmalık" sözleriyle reddeden Putin "Daha da artırmamızı isterlerse, daha da artırmaya hazırız. Partnerlerimizin istediği kadar artıracağız. Burada bir ret söz konusu değil" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov da Avrupa'ya yapılan doğal gaz tedarikinin mevcut sözleşmelere göre maksimum düzeyde olduğunu belirterek bunun artırılması için Rus enerji şirketi Gazprom ile görüşmeler yapılması gerektiğini söyledi. "Sözleşmelerin dışında hiçbir şey tedarik edilemez" diyen Peskov "Nasıl olacak? Bedava mı olacak? Bu, Gazprom ile müzakere edilmesi gereken bir konu" ifadelerini kullandı.

DW, Reuters / EC, JD

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