"Ortak hareket edersek çözemeyeceğimiz hiçbir sorun olmaz"

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "İnsan hakları konusunda ortak söylemler belirler ve bunlar üzerinden ortak hareket edersek çözemeyeceğimiz hiçbir sorunun olmayacağına inanıyorum. Yeter ki bir, beraber olalım, birbirimizin fikirlerini, görüşlerini önemseyelim." dedi.

Usta, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından Malatya'da bir otelde düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları ile İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, 81 ilde insan hakları konusunda eğitim çalışmaları başlattıklarını söyledi.

İnsan hakları eğitimini bölge bölge yaptıklarını dile getiren Usta, Konya ve Bursa'nın ardından Doğu Anadolu bölge toplantısını Malatya'da gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Usta, 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarının olduğunu belirterek, "Hedefimiz sadece yol, bina ve parklar yapmak değil, gönülleri de yapmak, insanlara dokunmak. 2002 yılından bu yana yaptığımız çalışmalar insan odaklı." dedi.

Tarımdan, sağlığa ve sanayiye kadar her alanda yaptıkları işin aslında insana hizmet ve insan hakkı olduğuna dikkati çeken Usta, "Biz bunları bir lütuf olarak görmüyoruz. 17 yıllık iktidarımızda yaptığımız her işin ve hizmetin insanımız hak ettiği için yapıldığına inanıyoruz. Bir standart yakaladık ancak bunun daha da iyileşmesi için çalışmamız gerekiyor. Eksiğimizin farkına vararak, bunların tamamlanması için el birliğiyle hareket etmeliyiz. İnsan hakları konusunda ortak söylemler belirler ve bunlar üzerinden ortak hareket edersek çözemeyeceğimiz hiçbir sorunun olmayacağına inanıyorum. Yeter ki bir, beraber olalım, birbirimizin fikirlerini, görüşlerini önemseyelim. Yaptığımız her hizmetin anlatılmasına gerek yok, aslında yaşıyoruz. Pek çok şeyi yaşayarak görüyoruz, tecrübe ediyoruz. " değerlendirmesinde bulundu.