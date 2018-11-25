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"Ortak hareket edersek çözemeyeceğimiz hiçbir sorun olmaz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.11.2018 13:00 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: - "İnsan hakları konusunda ortak söylemler belirler ve bunlar üzerinden ortak hareket edersek çözemeyeceğimiz hiçbir sorunun olmayacağına inanıyorum. Yeter ki bir, beraber olalım, birbirimizin fikirlerini, görüşlerini önemseyelim" - "Hedefimiz sadece yol, bina ve parklar yapmak değil, gönülleri de yapmak, insanlara dokunmak" - "Bugün kendilerini demokraside üst noktalarda gören Avrupa ve batılı ülkelere baktığımız zaman orada yaşayan pek çok vatandaşımızın, Müslümanın sıkıntı içerisinde ve sıkıntılarla mücadele eder hale geldiğinin farkındayız. O yüzden Türkiye umut ve gelecek vadeden bir ülke"

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "İnsan hakları konusunda ortak söylemler belirler ve bunlar üzerinden ortak hareket edersek çözemeyeceğimiz hiçbir sorunun olmayacağına inanıyorum. Yeter ki bir, beraber olalım, birbirimizin fikirlerini, görüşlerini önemseyelim." dedi.

Usta, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından Malatya'da bir otelde düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları ile İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, 81 ilde insan hakları konusunda eğitim çalışmaları başlattıklarını söyledi.

İnsan hakları eğitimini bölge bölge yaptıklarını dile getiren Usta, Konya ve Bursa'nın ardından Doğu Anadolu bölge toplantısını Malatya'da gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Usta, 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarının olduğunu belirterek, "Hedefimiz sadece yol, bina ve parklar yapmak değil, gönülleri de yapmak, insanlara dokunmak. 2002 yılından bu yana yaptığımız çalışmalar insan odaklı." dedi.

Tarımdan, sağlığa ve sanayiye kadar her alanda yaptıkları işin aslında insana hizmet ve insan hakkı olduğuna dikkati çeken Usta, "Biz bunları bir lütuf olarak görmüyoruz. 17 yıllık iktidarımızda yaptığımız her işin ve hizmetin insanımız hak ettiği için yapıldığına inanıyoruz. Bir standart yakaladık ancak bunun daha da iyileşmesi için çalışmamız gerekiyor. Eksiğimizin farkına vararak, bunların tamamlanması için el birliğiyle hareket etmeliyiz. İnsan hakları konusunda ortak söylemler belirler ve bunlar üzerinden ortak hareket edersek çözemeyeceğimiz hiçbir sorunun olmayacağına inanıyorum. Yeter ki bir, beraber olalım, birbirimizin fikirlerini, görüşlerini önemseyelim. Yaptığımız her hizmetin anlatılmasına gerek yok, aslında yaşıyoruz. Pek çok şeyi yaşayarak görüyoruz, tecrübe ediyoruz. " değerlendirmesinde bulundu.

- "Hedefimiz muhtaç olan her insana elimizi uzatabilmek"

Usta, Türkiye'nin artık imrenilen bir ülke konumunda olduğuna vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün kendilerini demokraside üst noktalarda gören Avrupa ve batılı ülkelere baktığımız zaman orada yaşayan pek çok vatandaşımızın, Müslümanın sıkıntı içerisinde ve sıkıntılarla mücadele eder hale geldiğinin farkındayız. O yüzden Türkiye umut ve gelecek vadeden bir ülke. Herkesin gözünü üzerine diktiği ve burada olanın tüm dünyayı etkilediği bir dönemdeyiz. Bulunduğumuz coğrafya zor. Sınırlarımızda ciddi savaşların sürdüğü ve insan hakları ihlallerinin yaşandığı bir coğrafyadayız. Biz o insanlarla sadece komşuluk hukukundan dolayı değil, gönül bağımızdan ve medeniyetimizin bize verdiği sorumluluktan dolayı ilgileniyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Başkaları yapmıyorsa bu bizim yapmamamızı gerektirmez. Tam tersi başkasının yerine getirmediği sorumluluğu üstlenme sorumluluğunu bize verir. Hedefimiz sınırlarımız içinde olsun veya olmasın muhtaç olan her insana elimizi uzatabilmek. Türkiye artık sınırlarını aşmış, kendi sınırları dışında umut olmuş bir ülke olarak, bu vazifeyi yerine getirmekle yükümlüdür."

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat da yaptığı konuşmada AK Parti'nin milletle buluşan bir dava hareketi olduğunu anlattı.

Toplantıya AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer katıldı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta insan hakları Leyla Şahin Usta Malatya

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