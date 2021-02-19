“Ortak Hedef İran’ın Anlaşmaya Uymaya Geri Dönmesi”

ABD ile E3 ülkeleri Fransa, Almanya ve İngiltere’nin Dışişleri Bakanları tarafından yapılan ortak açıklamada İran’ın uluslararası nükleer anlaşmanın öngördüğü yükümlülüklerine tam olarak uymaya geri dönmesinin ortak hedef olduğu belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Fransa Dışişleri Bakanı Yves LeDrian, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, arasında Blinken’in göreve gelmesinin ardından ikinci kez düzenlenen sanal toplantıda İran, Yemen, IŞİD’le mücadele gibi konular ele alındı.

E3 ülkeleri ve ABD, İran’ın hiçbir zaman nükleer silah geliştirmemesi konusundaki ortak güvenlik çıkarına vurgu yaptı ve bu konuda Ortak Kapsamlı Eylem Planı adlı nükleer anlaşmanın çok taraflı diplomasi için önemli bir başarı olduğunu belirtti.

E3 ülkelerinin ABD’nin İran’la diplomasiye geri dönme kararını ve E3 ülkeleriyle kapsamlı diyaloğa geri dönmesini memnunlukla karşıladıkları belirtilen açıklamada Çin ve Rusya gibi önemli konularda işbirliği ve görüşmelerin devam edeceği kaydedildi.