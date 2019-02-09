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Ortak iş vaadiyle 1,5 milyon liralık dolandırıcılık iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 09.02.2019 09:26 | Son Güncelleme

BURSA'da, ortak iş yapma vaadiyle 20 kişiden yaklaşık 1,5 milyon lira topladığı öne sürülen Murat T., kayıplara karıştı.

Ortak iş vaadiyle 1,5 milyon liralık dolandırıcılık iddiası

Semih ŞAHİN- İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA) - BURSA'da, ortak iş yapma vaadiyle 20 kişiden yaklaşık 1,5 milyon lira topladığı öne sürülen Murat T., kayıplara karıştı. Murat T.'ye para verenler, dolandırıldıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
Olay, merkez Yıldırım İlçesi Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. Kendisini Hakan Efe olarak tanıtan Murat T., mahallede kendisine küçük bir lokanta açtı. Çeşitli temaslarla Tuncay Özen (32) ile tanışan Murat T., Özen'e ortaklık teklif etti. Teklifi kabul eden Tuncay Özen, Murat T. ile birlikte ortak işletme açtı. Dükkanın gelir, gider harcamalarıyla kendisi ilgilenen Murat T., Tuncay Özen'e ait olan şirket hattına mobil bankacılık uygulamalarını indirerek Özen'in hesaplarını kontrol etmeye başladı. Borç ve iş kurma vaadiyle 20’ye yakın kişiden toplamda 1,5 milyon liralık vurgun yaptığı iddia edilen Murat T.’nin aldığı paraları Tuncay Özen’in hesabı üzerinden şebeke oldukları iddia edilen iki kadına gönderdiği öne sürüldü. Mağdurlar dolandırıldıklarını anlayınca emniyete giderek şikayetçi oldu.
Mağdurlardan Tuncay Özen, "Aranması olduğu için hesabı benim adıma açtırdığını ve kendisini deşifre etmemek için işlerini benim hesabım üzerinden yaptığını öğrendim. Bu kişi benim hesabım üzerinden başkalarına 150 bin lira gönderiyor. Benim bu kişi yüzünden 80 bin liram gitti. Zaten dolandırıcıymış, daha önce Adana, Mersin, Eskişehir'de dolandırıcılık yapmış ve aranması da varmış. Lokantada çalışan ve çevremizde bulunan 10 arkadaşı ortak etme ve iş kurma bahaneleriyle kandırarak paralar aldı. Bizim de bu arada birbirimizden hiç haberimiz olmadı. Biz arkadaşlarımla Bursa'da bu kişinin dolandırdığı 20 kişiye ulaştık. Bursa'da insanları dolandırarak aldığı para 1,5 milyon liradan fazla. En kısa zamanda yakalanıp adalete teslim edilmesini diliyoruz" dedi.
AYNI İŞLETMEDE ÇALIŞAN 3 KİŞİYİ DOLANDIRDI
Aynı anda birçok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Murat T., açmış olduğu lokantanın yanında işletmecilik yapan Murat Ekici'ye (38) ortaklık teklif etti. Türlü bahanelerle Ekici'nin dükkanına ortak olan Murat T., iddialara göre Ekici'den 22 bin lira, Ekici'nin işletmesinde çalışan personelin birinden 80 bin lira, diğerinden ise 180 bin lira aldı. Ekici, "Bahsi geçen arkadaş yan tarafımıza dükkan açtı ve kendisini Hakan Efe olarak tanıttı. 3-4 ay sonra da dükkanları birleştirelim beraber iş yapalım, işleri büyütelim gibi cazip tekliflerle geldi. Dükkanı birleştirdik, başta ortak konuştuk daha sonra 'ben size günlük kira ödeyeyim' dedi. Bizim onunla anlaşmamız bu şekildeydi. Benden 22 bin lira aldı. Ustamdan 180 bin lira, diğer çalışan arkadaştan da 80 bin lira paralar aldı fakat bu paraları verirken birbirimizden haberimiz olmadı. Mağdur olan bütün arkadaşlar polise giderek suç duyurusunda bulunduk. Bu kişinin asıl adının Murat olduğunu öğrendik ve fotoğraflarını gerekli mercilere ilettik. Biz mağdur olduk ancak başkaları mağdur olmasın diyerek şikayette bulunduk. Bunlar 3 kişi çalışıyor, bu adamın yanında 2 de kadın var" dedi.
OĞLUNUN DÜĞÜNÜ İÇİN BİRİKTİRDİĞİ PARAYI 'TİCARET YAPACAĞIZ' DİYEREK ALDI
Oğlunun düğünü için biriktirdiği parayı 'ticaret yapacağız' diyerek alan Murat T.'nin kayıplara karıştığını belirten Ayhan Yılmaz ise "180 bin lira dolandırıldık. 8 Haziran'da çocuğumun düğününü yapacaktım ancak dolandırıldık. Ben perişan oldum, çocuğumun hayalleri yıkıldı. Ticaret yapacağız diyerek beni kandırdı. İnternette tekstil işi yapıyordu, bana da 'Biz buradan güzel paralar kazanırız, düğün yapacaksın en azından çocuğa daire alırız' gibi söylemlerle kandırıp bizi bu duruma düşürdü" diye konuştu.

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Ortak iş vaadiyle 1,5 milyon liralık dolandırıcılık iddiasıOrtak iş vaadiyle 1,5 milyon liralık dolandırıcılık iddiasıOrtak iş vaadiyle 1,5 milyon liralık dolandırıcılık iddiasıOrtak iş vaadiyle 1,5 milyon liralık dolandırıcılık iddiası

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