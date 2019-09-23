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"Ortak mekan, medeniyet ve edebiyat anlayışını kuşaklara aşılayacağını düşünüyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 18:24 | Son Güncelleme

TWESCO Başkanı Darhan Kıdırali: - "Ortak Türk Coğrafyası ders kitabını hazırlamaktayız. Bu kitapların ortak mekan, medeniyet ve edebiyat anlayışını kuşaklara aşılayacağını düşünüyoruz"

NUR SULTAN (AA) - Uluslararası Türk Akademisi (TWESCO) Başkanı Darhan Kıdırali, Ortak Türk Tarihi, Edebiyatı ve Coğrafyası ders kitaplarının ortak mekan, medeniyet ve edebiyat anlayışını kuşaklara aşılayacağını belirtti.

TWESCO tarafından Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da "Nahçıvan Anlaşması'nın 10. Yıl Dönümü" konulu konferans düzenlendi.

Kıdırali'nin ev sahipliğinde düzenlenen konferansa, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Meclis Başkanı Oktay Asadov, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Altıbek Mamayusupov ve heyet üyelerinin yanı sıra Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Nevzat Uyanık ile Azerbaycan Büyükelçisi Raşad Mamadov da katıldı.

Kıdırali, Türk Konseyi üyesi ülkelerin cumhurbaşkanlarının talimatı üzerine tarih ders kitabını hayat geçirdiklerini belirterek, "Kitabı, konseye üye ülkelerin milli eğitim bakanlıkları onayladı. Bize gelen bilgilere göre, bu kitap, Türkiye'de 30 binden fazla öğrenciye seçmeli ders olarak okutulmaktadır. Azerbaycan ve Kazakistan'da da okutuluyor." ifadelerini kullandı.

Ortak Edebiyat ders kitabının bitme aşamasında olduğu bilgisini paylaşan Kıdırali, "Ortak Türk Coğrafyası ders kitabını hazırlamaktayız. Bu kitapların ortak mekan, medeniyet ve edebiyat anlayışını kuşaklara aşılayacağını düşünüyoruz." dedi.

Şentop da Ortak Türk Tarihi ders kitabının yazılmasını takdire şayan bir çalışma olarak kabul ettiğini dile getirerek, "Aynı şekilde Ortak Türk Edebiyatı ve Coğrafyası ders kitaplarının hazırlanmasını da sabırsızlıkla bekliyorum." diye konuştu.

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Nahçivan Anlaşması'nın 10. Yıl Dönümü TWESCO Başkanı Darhan Kıdırali

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