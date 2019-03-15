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Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun 7’nci toplantısı Antalya’da yapılacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2019 12:05 | Son Güncelleme

Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi’nin alt birimi olan Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun 7.

Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi’nin alt birimi olan Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun 7. toplantısı 18 Mart’ta Antalya’da gerçekleştirilecek.
Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi’nin (ÜDİK) alt birimi olan Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun 7. toplantısı, 18 Mart’ta Antalya’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’un başkanlığında gerçekleştirilecek. Toplantıda, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Toplantı sonunda Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlıkları arasında 2019-2020 istişare planı imzalanacak.

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