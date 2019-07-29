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Ortak tarihi mirası canlandıran festival Hırvatistan’da gerçekleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 12:48 | Son Güncelleme

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle başlayan Türk tarihi ve kültürünü Doğu Hırvatistan’da yeniden canlandırmayı hedefleyen TardaFest’in dördüncüsü Hırvatistan’ın Darda şehrindeki Esterhazy Kalesi’nin bahçesinde gerçekleşti.Festival Dola Kırsal Turizm Derneğinin organizatörlüğünde, Darda Belediyesi, Osijek Valiliği ve TİKA’nın desteğiyle hayat buldu.

Ortak tarihi mirası canlandıran festival Hırvatistan’da gerçekleşti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle başlayan Türk tarihi ve kültürünü Doğu Hırvatistan’da yeniden canlandırmayı hedefleyen TardaFest’in dördüncüsü Hırvatistan’ın Darda şehrindeki Esterhazy Kalesi’nin bahçesinde gerçekleşti.
Festival Dola Kırsal Turizm Derneğinin organizatörlüğünde, Darda Belediyesi, Osijek Valiliği ve TİKA’nın desteğiyle hayat buldu. Festival katılımcılara Türk kültürünün farklı unsurlarını tanıtarak güzel bir hafta sonu geçirtti. Söz konusu alan 16. yüzyılda inşa edilen ve dönemin seyyahları tarafından dünyanın 8. harikası olarak nitelendiren Sultan Süleyman Köprüsünün çıkış noktası olması açısından önem taşıyor.
2 gün boyunca süren festivalin açılış konuşmalarında Darda Belediye Başkanı Anto Vukoje, “Bu yıl dördüncüsü düzenlenen festivalin 200 yıla yakın süren tarihi birlikteliği yeniden hatırlamayı hedeflediğini” ifade ederek, bu festival için kendilerine destek veren kuruluşlara başta TİKA olmak üzere teşekkür etti.
TİKA Zagreb Program Koordinatörü Haşim Koç, festival fikrinin üzerinde bulunduğumuz alana tematik dostluk parkı inşası için üç buçuk yıl önce Darda Belediyesinde gerçekleşen bir toplantıda çıktığını, o fikrin üzerinde geçen zaman içerisinde Slavonya’da Belediye ve ola Derneği işbirliğinde süregiden bir festivalin tesis edildiğini vurguladı. Koç, “Artık gelenek haline gelmiş olan TardaFest’in bölgedeki muadil tarihi festivallerden en önemli farkının ise tamamen kültür öğelerine yer verip savaş manzaralarına yer vermeyerek ortak kültürü ve dostluğu vurgulamasıdır” dedi.
Osijek-Baranja Valiliği Vali Yardımcısı Goran Ivanovic Lac ise, “İki ülke arasındaki ilişkileri artıran bu festivale destek olmaktan dolayı mutluyuz” sözleriyle festivalin bölgedeki kırsal turizmi canlandırdığını ifade etti. Festivalin açılışının yapılmasının ardından ziyaretçiler iki gün boyunca dolu bir programın heyecanını yaşadı.
Türk motiflerinin seramiklere işlendiği seramik atölyesi, Türk yemek kültürünün tanıtıldığı gastronomi bölümü, çay ve baklava ikramları, Nasreddin Hoca tiyatroları, Esterhazy Kalesinin mahzenlerinde gerçekleşen Türk filmleri gösterimi, 16. Yüzyıl modası, saç şekilleri, Türkiye’de Nereye Gidilir Tanıtımı gibi etkinliklerin yanında bölgenin en ünlü sanatçılarından Hanka Paldum’un Sevdalinka konseriyle festivale katılanların Türkiye, Türk tarihi ve kültürü hakkındaki bilgilerinin eğlenceli bir şekilde artması hedefleniyor.

Ortak tarihi mirası canlandıran festival Hırvatistan’da gerçekleşti

Ortak tarihi mirası canlandıran festival Hırvatistan’da gerçekleşti

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