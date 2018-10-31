İSTANBUL (AA) - TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü Faruk Güven, Bulgar yapımcı Borislav Chouchkov ve yapımcı Zeynep Atakan, "6. Boğaziçi Film Festivali"nde "Bağımsız Filmler İçin Ortak Yapım Süreçleri" başlıklı etkinliğe katıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu festivalin "Bosphorus Film Lab" bölümünde düzenlenen etkinlik, Akademi Beyoğlu'nda gerçekleştirildi. Uluslararası projelerde ortak yapım üzerine temel bilgilerin paylaşıldığı etkinlikte konuşan TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü Güven, senaryo aşamasına gelmiş ve TRT'nin uzman ekibi tarafından yapılan değerlendirme sonunda seçilen projelerin yapımında destek verdiklerini aktardı. Faruk Güven, özellikle festivallerde çok kıymetli projeler çıktığını dile getirerek, "Çok sayıda başvuru oluyor. Gerek Antalya gerek Boğaziçi Film Festivali'ne gelen bu yoğun talepler karşısında, finale kalan projeler arasından proje bakmaya çalışıyoruz. Herkesin projesi gerçekten kendine göre ayrı kıymetli, her birinin farklı farklı değerleri var." ifadelerini kullandı.

Ortak yapım için başvuran projeleri TRT'nin değerlendirme sürecine de değinen Güven, şu bilgileri verdi: "Türkiye'de sinemaya destek anlamında baktığınızda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TRT, kurum olarak öne çıkıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan destek almış projeler biraz daha ön planda. Sonuçta Bakanlıktan yüzde 30-50'sini alabiliyor projeler. O zaman daha yapılabilir hale gelebiliyor gözümüzde. Son iki sene içerisinde yaklaşık 20 projeye ortak yapımcı olmuşuz. İyi bir rakam. Bunların yaklaşık yüzde 75'i Bakanlıktan da destek almış projeler. Bizim kriterimiz sadece Bakanlık demiyorum ama tabii ki onların da dahil olması, bizim açımızdan daha pozitif katkımıza sebep oluyor." Güven ağırlıklı olarak arthouse filmlere, zaman zaman da gişe filmlerine ortak yapımcı olduklarının altını çizerek, filmlerin mümkün olduğu kadar çok festivale katılmasına önem verdiklerini kaydetti. \ - "Proje Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan destek almış olmalı" Yapımcı Borislav Chouchkov da Türk yapımı arthouse filmleri çok sevdiğini vurgulayarak, bu nedenle sık sık Türkiye'ye geldiğini ifade etti.

Ahmet Fazıl Coşkun'un "Anons" filmiyle Ömür Atay'ın "Kardeşler" filmine ortak yapımcı olduğunu söyleyen Chouchkov, uluslararası festivallerden ödülle dönen Anons'un senaryosunu okuduğunda "İçinde olmayı istediğim proje tam da bu." diye düşündüğünü vurguladı. Chouchkov, ortak yapımcı olmanın detaylarını anlatarak, "Bulgaristan'da özel sektörün parasıyla iş yapmıyoruz. Asıl para fonlardan geliyor. Uymamız gereken çok fazla kural var. Bu bağlamda, uluslararası ortak yapımcılığı düşündüğümüzde sadece parayı düşünmüyoruz. Yaratıcı unsurları da düşünüyoruz." diye konuştu. Ortak yapımcılık konusunda Bulgaristan'da çok iyi bir sistem olduğunu aktaran Chouchkov, "Çünkü yılda 4 başvuru yapabiliyorsunuz. Cevap da 4-6 hafta sonrasında geliyor. Yani son derece hızlı. Para miktarı her proje için 250 bin avro civarında. Az bir miktar sayılmaz. Sanıyorum Anons için bir miktar daha fazlaydı." ifadelerini kullandı. Borislav Chouchkov, son filminde Bulgaristan, Almanya, Belçika, Sırbistan ve Makedonya'nın ortak yapımcı olduğuna dikkati çekerek, çok sayıda ülkenin ortak yapımcı olarak yer almasının çeşitli zorluklarının olduğunun altını çizdi.