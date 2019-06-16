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Ortak yayında iki aday birbirine soru sordu

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.06.2019 22:44 | Son Güncelleme

İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğünde gerçekleşen ortak yayında AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu karşılıklı birbirine soru sordu.AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Merkezinde gerçekleştirilen ve bütün kanallara açık olan ortak yayın saat 21.00’de İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde başladı.Ortak yayında Ekrem İmamoğlu rakibi Binali Yıldırım’a, “Anadolu Ajansı o akşam yaptıkları sizin için neyi ifade ediyor, bunun cevabı benim için önemli, gece yarısı bakanlarla yaptığınız görüşmeleri doğal karşılarken, AA görüşmediğinizi ifade ediyorsunuz, sabaha karşı İBB bütün bilboardları gönül belediyeciliği kazandık talimatı kim tarafından hangi yetkiyle verildi.

İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğünde gerçekleşen ortak yayında AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu karşılıklı birbirine soru sordu.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Merkezinde gerçekleştirilen ve bütün kanallara açık olan ortak yayın saat 21.00’de İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde başladı.
Ortak yayında Ekrem İmamoğlu rakibi Binali Yıldırım’a, “Anadolu Ajansı o akşam yaptıkları sizin için neyi ifade ediyor, bunun cevabı benim için önemli, gece yarısı bakanlarla yaptığınız görüşmeleri doğal karşılarken, AA görüşmediğinizi ifade ediyorsunuz, sabaha karşı İBB bütün bilboardları gönül belediyeciliği kazandık talimatı kim tarafından hangi yetkiyle verildi. Ben çaldılar muhatabını merak ediyorum” diye sordu.
AK Parti’nin adayı Binali Yıldırım, “AA yayın kesmesinin sebebini AA yetkilileri açıklamalı, bu benim işim değil, normal bir şey değil kabul ediyorum. Sorumlusu ben değilim. 25 tane belediye kazandı AK Parti. Büyükşehir belediye başkanlığı meclis üyesinin 180 tanesini kazandı. Millet ittifakı 130 tane kazandı. Ne yapacaktık yani kaybettik mi diyecektik. 25 belediye kazandık. Büyükşehir belediyesinde 50 fazla meclis üyesi kazandı. Ben anlamakta zorlanıyorum. Çok açık söylüyorum 39 belediyenin 25’ini kazandık. Nüfusun yüzde 65’ine teşkil ediyor kazandık. İBB meclis üyesi sayısı 320, 180’ni kazanmışız, arada 50 fark var. Çoğunluk cumhur ittifakının yani sonuç buyken, kaybettik mi diyecektik, tabi ki kazandık. O afişler partimiz tarafından asıldı. Bir iki gün sonra onlarda astılar. Sonuçlar onlar asınca YSK kararı vermemişti. En fazla 3 gün için de onlar da astılar” diye yanıtladı.
Binali Yıldırım ise rakibine, “Ekrem Bey siz gelir gelmez hemen büyükşehir bütün veri tabanını kopyalama talimatını neden verdiniz, bunun kişisel verileri koruma kanununa aykırı olduğunu bilmiyor muydunuz, yoksa sizin hukukçular yanılttı mı?” diye sordu.
İmamoğlu, “Özellikle ben sayın Yıldırım’a şunu hatırlatmak isterim. Kendi cümleleriyle hatırlatıyorum. O da şu cevabı verdi. ‘Bir belediye başkanı her türlü işlemi yapabilir’ diye açıklama yaptı. Tekrar izah ediyorum; bu veri yedekleme işlemidir. Veri yedekleme için kopyalama yapılır. Verdiğimiz talimatta 31 Aralık yani yılbaşı 31 Mart arası 18 Nisan mazbata teslim edildiği gün milat kabul ederek veri tabanlarını yedeklenmesi ve büyükşehirde korunması, afaki değişiklik yapılabilir. Bize ihbarlar geldi. Bu yetişmedi. Hemen hukuksuz bir karar, çünkü hiç ilgisi olmayan bir kişinin muhatabı olmayan bir kişinin hukuksuz bir karardır. Veri yedekleme, bu kadar basit, kolay bir işlemi başka bir yere taşımak, hiçbir riski yok. Büyükşehir belediyesinde yedeklenerek muhafaza edildiği yer orası olacak. Bu işlemi istediğimizde daire başkanı teknoloji bilgiler verdi. Sanki ajanlar basmış, ayıp yazık günah. Bu iş üzerinden kavram üretmek, sayın Yıldırım süreci daha iyi analiz etmesini ve ilk fikrine dönüp bu süreci yönetmesini talep ederim” şeklinde yanıtladı.
Binali Yıldırım, bunun üzerine, “İsmail Bey, İstanbullular vatandaşlarımız bilsin biraz teknolojiyle aram iyidir. İnternet alt yapısını biz yaptık. Veri yedekleme kopyalama ayrı iştir. Veriler yedekleniyor hem de bir yerde değil iki yerde yedekleniyor. Hiçbir şekilde veri saklanamaz güvenlik meselesidir. Her an veriler kaybolabilir. Bir bilgisayarda bile yedekleme sistemi vardır. Benim söylediğim cümlenin ön kısmını Ekrem Bey ifade etti. Tabii ki belediye başkanı her şeyi inceleme yetkisi var. Ancak devamında niye kopyalama ihtiyacı duyuyor? İstediği zaman bilgiyi alır getirir. Belediye başkanından bilgi saklayacak halleri yok. Benim söylediğimle aynı şey değil. Kaldı ki mahkeme kararı da tanımıyor gibi öyle de bir algı o mahkeme kararı da yanlış dedi. İlgisiz biri dedi, Eyüpsultan’dan seçilen belediye başkanın meclis üyesi avukatı, veri kopyalama işi FETÖ taktiğidir. FETÖ bunu geçmişte yaptı. 3 tane dışarıdan uzmanla görevlendirme yaptı. Devlet umurundan böyle bir şey yok. En hassas yerlere kozmik odalar dışarıdan adam tayin edemezsiniz” şeklinde konuştu.

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